“Si può fare o no?” Coronavirus, cosa è vietato e consentito dopo l’ultimo decreto

Coronavirus, la situazione è ormai veramente seria. L’Italia è blindata e non si può fare più quasi nulla. I negozi sono chiusi, i bar, i ristoranti, tutto. Restano aperti solo i luoghi dove si possono fare acquisti alimentari, le tabaccherie, le edicole e le farmacie. Per il resto, bisogna stare a casa. Dopo l’ultimo decreto le misure sono ancora più restrittive. Misure rigide che hanno come obiettivo quello di far durare il virus il minor tempo possibile. Per tutto il resto, anche per le attività non espressamente vietate, per usare le parole del vademecum della polizia di Stato, prima di uscire dobbiamo farci una domanda:

"È davvero necessario?". Ovviamente ci sono divieti assoluti come lasciare la propria abitazione se si è infetti o in quarantena. Ma per le altre disposizioni cerchiamo di fare chiarezza. Punto primo: ogni spostamento deve essere giustificato con il modulo di autocertificazione da compilare e da portare con sé. Si può uscire per: comprovate esigenze lavorative, necessità, motivi di salute e il rientro a casa.





















2) Si può uscire a fare la spesa ma preferibilmente bisogna andare al punto vendita più vicino alla propria abitazione. L’ingresso è contingentato per garantire la distanza.

3) Si può andare in farmacia e nelle parafarmacie. Si può uscire anche per andare dal medico, fare analisi o accertamenti ma non si può restare nelle sale d’attesa dei pronto soccorso, così come nelle case di riposo per anziani e negli hospice se non per gravi motivi.

4) Si può uscire per assistere un familiare malato, se i genitori sono separati è consentito lo spostamento per recuperare i figli (anche fuori dal proprio comune di residenza).















5) Si potrà uscire per andare dal tabaccaio o a mettere benzina. Oltre ai benzinai saranno aperti anche meccanici e ferramenta.

6) Sarà possibile farsi portare la spesa (o la cena) a casa, purchè chi effettua la consegna mantenga la distanza di un metro e garantisca le norme igienico-sanitarie per confezionamento e trasporto.

7) Si possono prendere aereo e treno purché ci siano motivazioni valide. Nelle stazioni e negli aeroporti i bar possono rimanere aperti purché sia mantenuta la distanza di sicurezza.











8) Si può portare il cane purché la passeggiata non sia troppo lunga e purchè lo sia faccia in solitudine. Non sono permessi assembramenti di persone neanche all’aria aperta.

9) Posso fare una passeggiata? “Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti” si legge nel sito della Presidenza del consiglio alla sezione FAQ.

10) Posso fare una cena con amici o familiari? È vietato andare a trovare amici e familiari a meno che non ci siano gravi motivi. Eventualmente, comunque, è necessario indossare guanti e mascherine e mantenere la distanza di sicurezza.

