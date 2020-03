Coronavirus, i modelli di mascherina: chi deve davvero usarle e come

“Ora è arrivato il momento di compiere un passo in più. Quello più importante. – Nel corso di una diretta Facebook, il premier Giuseppe Conte ha spiegato agli italiani che in Italia si chiude tutto, tranne alimentari e farmacie – L’Italia sarà sempre una zona unica. L’Italia protetta. Ma ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità e delle farmacie, delle parafarmacie. Quindi non è necessario fare nessuna corsa per acquistare cibo nei supermercati. Chiudono però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa che non garantiscono la distanza di sicurezza di 1 metro di sicurezza”.

Con l'aggravarsi dell'infezione sono in molti a cercare di proteggersi, ma già da qualche settimana e difficile trovare le mascherine. Nelle farmacie e quasi impossibile trovarle, mentre su internet i prezzi sono alle stelle. Tutti le vogliono ma in realtà non tutti devono indossarle e l'enorme domanda è anche uno dei motivi degli attuali problemi di approvvigionamento per chi ne ha davvero bisogno. Ma servono davvero a proteggersi? Non se si è sani, almeno secondo gli esperti. A ricordarlo è stato Walter Ricciardi, componente italiano del Comitato esecutivo dell'Oms, nominato consigliere del ministero della Salute e coordinatore delle relazioni con gli organismi sanitari internazionali.





















"Le mascherine – ha detto – non servono a proteggere le persone sane, servono a proteggere le persone malate" e "i sanitari". Quelle di garza che vanno a ruba, ha spiegato ancora Ricciardi, "servono come misura di precauzione. Quelle sofisticate, che hanno dei filtri, servono a proteggere gli operatori sanitari". Possono proteggere anche gli immunodepressi che sono a rischio di contrarre malattie e più esposti alle infezioni. E ancora se si lavora a stretto contatto con persone sconosciute: tassisti, dipendenti di uffici aperti al pubblico, alcuni sindacati di categoria le consigliano. Per i sani che teoricamente non sono a contatto con malati, in mancanza di protezione basta coprirsi il volto con una sciarpa ma soprattutto lavarsi le mani, non toccarsi il viso, mantenere la distanza di almeno un metro e cercare di non uscire di casa.















Mascherine FFP1, FFP2, FFP3 – La FFP1 è adatta per il filtraggio di particelle fini e polveri non tossiche, come silice, lana di vetro, grafite, cemento, zolfo, carbone, metalli ferrosi o legno tenero. La FFP2 hanno una capacità maggiore di filtraggio polveri e sono specificatamente progettati per filtrare le particelle fini, anche tossiche (levigatura di parti metalliche, resina, funghi…) o per proteggere da virus influenzali. La FFP3 è la classe più alta di tutte offre un’altissima protezione contro le particelle molto fini e particolarmente pericolose (piombo, amianto, fibre ceramiche, spruzzi di cemento e sono quelle più efficaci – insieme alle FFP2 – per la protezione dal Coronavirus ed altri agenti patogeni).

Poi ci sono le mascherine chirurgiche. Sono quelle monouso usate in ambito medico per limitare la diffusione di agenti infettivi dal personale al paziente. Vengono utilizzate anche in sala operatoria durante interventi chirurgici per non infettare il campo chirurgico ma non sono ideate per limitare diffusione di particelle minuscole come virus o batteri, in quanto non hanno un sistema filtrante.









“Le mascherine filtranti consigliate sono le FFP2 e FFP3 che hanno un’efficacia filtrante del 92% e del 98%”, spiega Alberto Spasciani, Vice Presidente di Assosistema Safety.

Indossare correttamente la mascherina. Come prima cosa bisogna pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone; nel coprire la bocca e il naso, è necessario assicurarsi che non ci siano spazi tra il viso e la mascherina, facendo in modo che quest’ultima copra fin sotto il mento. Non bisogna toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcol o acqua e sapone.

