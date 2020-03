“Il coronavirus è come un terremoto, ogni giorno una scossa”

“La Lombardia è il centro di un terremoto che sembra non finire mai. Ogni pomeriggio arriva una scossa e gli ospedali scoppiano”, inizia così l’intervista di Repubblica al dottor Roberto Cosentini, primario di medicina d’urgenza del Giovanni XXIII di Bergamo. “Se non troviamo subito più letti, medici e infermieri, in queste condizioni possiamo resistere ancora poco”. La situazione coronavirus in Italia è ormai davvero allarmante. Tutta l’Italia è blindata, tutto è chiuso, come da direttive date nella serata di mercoledì 11 marzo dal premier Conte.

Una situazione claustrofobica, preoccupante, che sta mettendo angoscia ai cittadini che sperano di vedere la luce quanto prima. Ma questa luce, in fondo al tunnel, sembra ancora un miraggio. In Lombardia, poi, la situazione è davvero gravissima: i contagi continuano ad aumentare così come i morti. Ma qual è la proposta del primario? "Se penso alle zone più colpite, si devono liberare subito spazi per le terapie sub-acute. Non bastano le strutture private e gli ospedali militari: vanno liberate e riorganizzate le case per anziani o i centri che accolgono i non autosufficienti" ha detto.





















Roberto Cosentini è un medico che finora non si era mai lasciato spaventare da nulla. Ma ora le cose sono diverse. Il Covid-19 è diverso. E ora anche lui confessa di provare una "profonda preoccupazione". Perché c'è un grosso problema di fondo: "Il problema è che la dinamica del coronavirus è già cambiata: adesso arrivano 60-80 contagiati al mondo. Sempre di più. Ma in particolare tutti insieme, tutti gravi, di ogni età. E fino a prima del contagio sani e forti" ha chiarito per smentire che il virus colpisce "solo" gli anziani.















E ha aggiunto: "Se questa nuova ondata non cala, il sistema sanitario va al collasso". Speriamo vivamente che non succeda anche perché vorremmo che i nostri sforzi servissero a qualcosa. Ma perché il dottor Cosentini ha paragonato questa emergenza a un terremoto? "Per la ciclicità delle crisi – ha spiegato a Repubblica – Nei primi giorni del contagio gli infetti erano spalmati lungo tutta la giornata. Adesso seguono il picco febbrile del pomeriggio; arrivano con polmoniti gravi che richiedono terapia intensiva e respirazione assistita".









“Una situazione si verifica solo durante i terremoti – ha spiegato il medico – questa volta però siamo alla terza settimana e non si vede la fine”. Ma perché l’Italia è così tanto colpita? “Non lo sappiamo e non è detto che questo dato resti reale. Non sappiamo neanche se un contagiato guarito può contrarre il virus di nuovo e in quale forma”. Speriamo che tutto questo incubo passi in fretta e che le nostre vite di sempre ci vengano restituite quanto prima.

