Coronavirus Italia, iniziano a chiudere anche i negozi. La decisione delle grandi catene

L’Italia si ferma e fa bene. Fiat Chrysler Automobiles, Decathlon, punti vendita del gruppo Miroglio, concessionarie Autotorino, Luisa Spagnoli, Calzendonia, con l’unica eccezione per il servizio di food delivery, fornito da Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e Social Food. Tutti insieme, rigorosamente chiusi, per affrontare la fase delicata di emergenza coronavirus che sta interessando l’Italia. Anche per limitare gli spostamenti: camionisti e lavoratori saranno sottoposti al termoscanner, stop per i treni passeggeri, i treni merci possono proseguire dopo il cambio del locomotore.

Decisioni prese con serenità, così come affermano la segretaria generale Fiom-Cgil, Francesca Re David, e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil: "Per affrontare questa fase di emergenza in tutto il Paese, abbiamo proposto al Governo e al sistema delle imprese una programmazione della riduzione e del rallentamento delle attività produttive, fino alle fermate per mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori". Così anche ben 900 punti vendita di brand si aggiungono alla decisione più responsabile. Tutti chiusi, come Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Elena Mirò e Caractère, che abbassano le saracinesche, per tutelare la salute di tutti.





















Chiude anche Decathlon. La catena francese dedicata allo sport annuncia lo stop al pubblico da mercoledì 11 e fino a domenica 15 marzo compreso. Ma resta aperto il servizio online. "Reagire alle difficoltà è ciò che sappiamo fare, da veri sportivi, cercando le migliori soluzioni per andare avanti. Da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi Decathlon sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico per decisione aziendale. Questa misura si aggiunge a quanto definito dal DPCM che prevede la chiusura nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo", scrive il gruppo in una nota mandata ai clienti.























Anche il gruppo Autotorino chiude le sue concessionarie. La società, con 52 sedi e fatturato in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, nonché in Veneto e Friuli con le insegne Autostar segue la decisione con fermezza. E a comunicarlo è stato il presidente Plinio Vanini: "Noi come sempre, ci metteremo forza, determinazione e coraggio, perché il 3 aprile potremo ricominciare a percorrere un nuovo pezzo di strada". E si aggiunge Alberto Cirio, governatore del Piemonte, che ha dato il suo comunicato a Radio 24: "chiudere tutto, credo che a questa riflessione vada prestata grandissima attenzione". Messaggi simili provengono da tante altre catene commerciali.

Ad esempio la Coin, che chiuderà fino al 22 marzo: “In questo momento, responsabilità per Coin significa garantire a 3.000 collaboratori e a tutti i propri clienti i massimi standard di sicurezza e salubrità nel corso di una delle crisi sanitarie più difficili che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare. L’esigenza di dare continuità alla gestione dell’attività produttiva per evitare ricadute economiche negative passa inevitabilmente in secondo piano”. Anche la società dei pullman low cost FlixBus ha dato comunicazione della sospensione del servizio fino al 3 aprile 2020: “Tutti i passeggeri avranno diritto al rimborso, tramite voucher, del prezzo totale del biglietto precedentemente acquistato”. Tutto questo accade coscienziosamente in Italia, per tutelare e salvaguardare la salute di tutti.

