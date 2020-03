Sigarette e tabacco, scattano gli aumenti: ecco i nuovi prezzi marca per marca

Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile il numero di pazienti risultati positivi dall’inizio dell’epidemia è salito a 10.149. Attualmente le persone positive sono 8.514, mentre quelle guarite sono complessivamente 1.004, Le vittime sono 631 pazienti. E, accanto alle enormi cifre che continuano a preoccupare, è stato pubblicato proprio oggi sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’elenco con l’aggiornamento delle tariffe per alcune marche di sigarette, sigari e tabacchi aggiornati a mercoledì 11 marzo 2020.

Il provvedimento dell'Amministrazione in materia di tariffa di vendita dei tabacchi lavorati e di depositi fiscali tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 9 marzo. Era febbraio quando il Codacons ha parlato apertamente di "speculazione vergognosa", sottolineando come potrebbero configurarsi i reati di aggiotaggio e truffa, per questo oggi presenterà una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma e alla guardia di finanza. Dal costo delle mascherine a quello dell'amuchina, i dati hanno toccato le stelle.





















A tal proposito il Codacons ha parlato proprio di grave speculazione "Da un primo monitoraggio del Codacons sui principali portali di e-commerce emerge come i prezzi di alcuni prodotti legati all'emergenza Coronavirus raggiungano livelli astronomici ad esempio il classico gel igienizzate dell'Amuchina da 80 ml, che normalmente si trova in commercio a circa 3 euro, viene oggi venduto sul web a 22,5 euro la confezione, con un ricarico sul prezzo al pubblico del +650%". Oggi tocca anche al tabacco. Ecco la lista dei prezzi in aumento delle sigarette. Questa la lista delle marche che prevedono un aumento dei prezzi sul prodotto: American Spirit Original blue 20(A) 6,00, Camel blonde 30gr 6,20, American Spirit original orange 20(A) 6,00, Camel blue 30gr 6,50, American Spirit Original yellow 20(A) 6,00.















E ancora: Camel blue volume 30gr 6,40, Benson&Hedges gold 20(A) 6,00, Camel essential 80gr 16,00, Benson&Hedges blue 20(C) 4,70, Camel essential 30gr 6,50, Benson&Hedges blue 20(A) 4,90, Jps blue 30 GR 30gr 6,20, Benson&Hedges blue 100S 20(A) 4,90, Jps red 30 GR 30gr, 6,20, Benson&Hedges blue super s 20(A) 4,90, Old Holborn 30gr 6,60, Benson&Hedges red 20(C) 4,70, Old Holborn blonde 30gr 6,60, Benson&Hedges red 20(A) 4,90, Old Holborn yellow 30gr 6,60, Benson&Hedges red 100S 20(A) 4,90. Sauvage blond 30G 30gr 6,40, Benson&Hedges white 20(A) 4,90, Winston 50gr 11,00, Benson&Hedges white 100S 20(A) 4,90, Winston blue 30gr 6,20, Benson&Hedges yellow 20(A) 4,90, Winston blue 45gr 9,50, Benson&Hedges yellow 100S 20(A) 4,90, Winston classic 30gr 6,20, Benson&Hedges yellow super S 20(A) 4,90, Camel blue 20(C) 5,20.









E ancora: Camel blue 20(A) 5,40, Camel blue 100S 20(A) 5,40, Camel compact Filters 20(A) 5,20, Camel Connect blue 20(A) 5,20, Camel essential blue 20(A) 5,20, Camel orange 20(A) 5,40, Camel silver 20(A) 5,40, Camel white 20(A) 5,40, Camel yellow da 20(C) 5,20, da 20(A) 5,40 e da 100S 20(A) 5,40, Glamour Blues 20(A) 5,50 Glamour Pinks 20(A) 5,50, Glamour secret 20(A) 5,50, Winston blue 20(C) 4,90 e classic 20(C) 4,90, Winston Xstyle blue 20(A) 5,00 e white 20(A) 5,00, Camel Acivate purple 10pz 2,50 e Tobacco wrapped 10pz 2,50, American spirit Master blend gold 30G 30gr 6,90, American spirit original blue 70gr 15,00 e da 30G 30gr 6,70, American spirit original perique 30G 30gr 6,90 o yellow 30G 30gr 6,70, Camel 80gr 15,70 e da 30gr 6,50. La lista completa è qui.

