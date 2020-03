Coronavirus, prezzi benzina in picchiata: ecco quanto costa ora

L’oro nero precipita, registrando minimi storici dal 1991 e sfiorando perdite di addirittura il 31%. L’epidemia da Coronavirus falcia l’economia globale: industrie ferme o rallentate, produzione a picco, compagnie aeree a terra. Ma non solo.

A far crollare il prezzo del petrolio ci ha pensato anche la decisione dell'Arabia Saudita, che garantisce il 12% dell'estrazione mondiale, di tagliare di 6-8 dollari il prezzo al barile e aumentare la sua produzione a 10 milioni di barili al giorno. In questo contesto rischiano tantissimo la Russia, la Nigeria, la Norvegia, il Messico, l'Iraq, tutte le economie più grandi che vivono di petrolio. Una situazione pericolosa, perché foriera di conseguenze imprevedibili.





















Il crollo di oltre il 30% è dovuto alla disgregazione dell'alleanza dell'OPEC+ – l'organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio – che a sua volta ha scatenato una guerra dei prezzi senza esclusione di colpi tra Arabia Saudita e Russia. Le conseguenze politiche ed economiche saranno a dir poco travolgenti. Una simile discesa dei prezzi non si vedeva dal 1991, in occasione della Guerra del Golfo. Ma ci potrebbe essere anche un risvolto positivo, forse, per noi consumatori.















Il crollo del prezzo del petrolio dovrebbe, in teoria, comportare una calo del prezzo di benzina e diesel in Italia di 15 centesimi al litro. Per non parlare delle bollette luce e gas e dei trasporti, più leggeri. Con il rallentamento delle attività economiche, la limitazione sugli spostamenti dei mezzi e lo smart working, che permette di lavorare da casa senza doversi spostare con mezzi pubblici o la propria auto, la domanda per la benzina è diminuita.









Ecco i prezzi della benzina e diesel di alcuni dei più grandi distributori del territorio italiano.

Prezzi benzina

Eni: 1,013 – 1,199 euro al litro

TotalErg: 1,013 euro al litro

IP: 1,013 euro al litro

Q8: 1,013 euro al litro

Prezzi diesel

IP: 0,895 euro al litro

Eni: 0,895 – 1,159 euro al litro

Esso: 1,068 euro al litro

TotalErg: 0,085 euro al litro.

