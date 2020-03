Coronavirus, salgono i contagi. Dati 10 marzo 2020. Ecco quanti nuovi decessi e malati

Lunedì 9 marzo il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto annunciato in serata ”misure più stringenti”, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del coronavirus. Ieri i numeri hanno fatto un nuovo balzo in avanti: i morti sono 463, altri 97 in sole 24 ore, i malati quasi 8.000, circa 1.600 in più.

“Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini”, ha detto Conte. “Ma non abbiamo più tempo: c’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Quindi dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia e lo dobbiamo fare subito”. Il provvedimento è entrato in vigore il 10 marzo e prevede una stretta (divieto di assembramento in tutta Italia; spostamenti possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute – è prevista l’autocertificazione per gli spostamenti e ‘mentire è reato’ – la chiusura delle scuole fino al 3 aprile e lo stop a tutte le manifestazioni sportive) per evitare il diffondersi del Covid 19. (Continua a leggere dopo la foto)





















Martedì 10 marzo il nuovo, sempre più allarmante, bollettino. Questi i dati aggiornati del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale e comunicati in diretta durante la conferenza stampa delle 18:00. “Sono 168 i deceduti che, tra le varie patologie, avevano anche il coronavirus”. E’ il dato diffuso dal il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli. “Abbiamo 280 dimessi e guariti in più”, spiega.

“Tengo a precisare che i decessi non sono ‘da coronavirus’. Tra le diverse patologie avevano anche il coronavirus. In Lombardia abbiamo 135 decessi, 15 in Emilia Romagna, 6 in Veneto, 4 in Piemonte, 3 nelle Marche, 2 in Friuli, 1 in Abruzzo, Lazio e Liguria”, dice Borrelli. “Il 2% dei deceduti nella fascia 50-59 anni, l’8% nella fascia 60-69, il 32% nella fascia 70-79, il 45% nella fascia 80-89%, il 14% nella fascia superiore ai 90 anni”, dice, evidenziando che “i positivi oggi sono 529 ma l’aggiornamento della Lombardia non è completo. Il totale è 8514, di cui 5038 ricoverati con sintomi mentre 2599 sono isolamento domicliare. In terapia intensiva, 877 persone, pari al 10% dei positivi”.

Per far fronte all’emergenza è fondamentale attenersi alle regole e nuove misure del governo per contrastare i contagi da coronavirus. Vanno dunque evitati tutti gli spostamenti salvo quelli “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”, compresa la spesa per generi alimentari, hanno precisato fonti di palazzo Chigi, oppure “spostamenti per motivi di salute”. Posto che l’appello è quello a “stare a casa”, per spostarsi sarà necessario esibire ai controlli un’autocertificazione sui motivi, che dovrà ovviamente essere veritiera altrimenti il cittadino sarà chiamato a risponderne penalmente. (Continua a leggere dopo la foto)









PADOVA 25ñ02-2020 BERGAMASCHI/FOSSELLA

EMERGENZA CORONA VIRUS- OSPEDALE DI PADOVA- TENDA DELLA PROTEZIONE CIVILE E FOTO MASCHERINE E CENTRO TAMPONI.

– EMERGENZA CORONA VIRUS- OSPEDALE DI PADOVA- TENDA DELLA PROTEZIONE CIVILE E FOTO MASCHERINE E CENTRO TAMPONI. – fotografo: BERGAMASCHI/FOSSELLA

Viene estesa a tutta Italia la sospensione delle scuole e delle università fino al 3 aprile, prorogando così la chiusura fino a ieri fissata al 15 marzo. Disposto il divieto di qualsiasi forma di assembramento e lo stop alle manifestazioni sportive, anche al campionato di calcio. Si estende a tutto il Paese la sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili. Chiusi anche gli impianti sciistici.

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro. (Continua a leggere dopo la foto)









Sospese, inoltre, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive mentre la chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza.

Coronavirus, Heather Parisi critica la raccolta fondi dei Ferragnez. Ma il web non la perdona e la ‘distrugge’