Coronavirus, finalmente una buona notizia: calano i contagi a Codogno

Da quando l’epidemia di coronavirus ha invaso l’Italia, è stato tutto un susseguirsi di brutte notizie. I contagi sono aumentati velocemente e hanno spinto il Governo a prendere misure drastiche in tutta la penisola. Non c’è scelta: i contatti vanno limitati allo stretto necessario, ognuno deve stare nelle proprie abitazioni, in giro si va solo per necessità per esempio per fare la spesa. Ma non c’è bisogno di svuotare il supermercato a mezzanotte insieme ad altre migliaia di persone.

No, perché i negozi di generi alimentari restano aperti. E resterebbero aperti anche qualora le misure restrittive fossero ancora più rigide. Quindi tranquilli, di fame non moriremo. Forse di noia, o di angoscia o di paranoie. Ma di fame è difficile. Ma torniamo alla buona notizia: un qualcosa di positivo farà senz'altro bene all'umore di tutti noi che siamo sconfortati e non vediamo la luce. Ecco. A Codogno stanno calando i contagi. E questa è un'ottima notizia.





















A Codogno calano i contagi, diminuiscono i ricoverati e anche i decessi. Potrebbe iniziare il periodo di immunità di gregge, lo riporta il Corriere della sera che spiega come, dopo 3 settimane di divieti, finalmente a Codogno la situazione stia migliorando. "In provincia di Lodi si sono registrati 928 casi di positività al coronavirus. Un dato simile a quello di Cremona (916) e inferiore a quello di Bergamo (1.245) l'attuale fronte dell'emergenza sanitaria con i Comuni di Alzano Lombardo e Nembro – si legge – Ma il dato più interessante è quello delle singole località: 185 casi a Codogno, 137 a Castiglione d'Adda, 105 a Casalpusterlengo, i centri più critici dei dieci Comuni isolati".















Perché è una buona notizia? Perché per settimane il numero dei contagi a Codogno non ha mai smesso di crescere. In due settimane ci sono stati 4.600 contagi e due morti. Ora, però, stando a quanto scrive il Corriere, la curva di crescita ha iniziato a rallentare. "Se il 9 marzo a Codogno c'erano 185 casi, il giorno prima erano 15 in meno (170) e il 5 marzo 132, quindi 54 in meno rispetto a quattro giorni dopo – scrive il Corriere – Lo stesso vale per Castiglione: 137 ieri, 121 quattro giorni prima, quindi con una crescita davvero contenuta, +16".











Ecco perché l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fatto sapere al Corriere della Sera che “i sacrifici, anche durissimi, hanno funzionato”. Ma bisogna ancora aspettare qualche settimana per cantare vittoria e capire se veramente la curva sarà decrescente. Inizia l’immunità di gregge, cioè la percentuale di persone che ha sviluppato l’immunità? Speriamo. Perché quella sì che significherebbe la vera regressione dei contagi.

