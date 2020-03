Coronavirus, anche la politica conta il primo morto: era ricoverato da qualche giorno

Il Coronavirus miete la prima vittima nel mondo della politica. È morto a Piacenza il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi, sarebbe deceduto nella struttura sanitaria, nel reparto di malattie infettive, in seguito alle complicanze legate all’infezione. veva 68 anni e sedeva tra i banchi di palazzo Mercanti dal 1998 al 2002 e, di nuovo, in questo mandato amministrativo, dal 2017 a oggi.

"La scomparsa di Nelio Pavesi ci lascia attoniti, profondamente scossi. Oggi piangiamo non solo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale, ma un amico che ha sempre avuto il coraggi di essere trasparente e onesto nell'esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee", scrive il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, dando voce al cordoglio unanime della giunta e del consiglio comunale.





















"Tanti piacentini hanno avuto la fortuna di apprezzarne, come docente in diverse scuole di città e provincia, nonché al conservatorio Nicolini, le doti umane, la competenza e l'amore per la musica, che lo ha accompagnato costantemente anche nella sua lunga e preziosa attività politica", ha continuato il primo cittadino di Piacenza.















Che ha poi aggiunto: "In questi anni, Nelio si è speso con generosità e passione per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio, animato da una fervida volontà di lavorare per il bene comune. Fedele ai principi in cui credeva, ha saputo esternare le sue opinioni con schiettezza e sincerità rare, mai in modo strumentale ma sempre con l'obiettivo di costruire, insieme un progetto di crescita per quella Piacenza a cui ha voluto bene con tutto se stesso".











Il sindaco Barbieri, risultata positiva al Covid-19 soltanto qualche giorno fa, nel ricordare il consigliere leghista ha poi voluto chiarire: “Oggi tributiamo il nostro omaggio sentito e commosso a un uomo di grande sensibilità, la cui capacità di mettersi a servizio degli altri, pur nella fermezza con cui portava avanti le sue idee, resta di esempio per tutti noi. In queste circostanze così difficili, ce non ci permettono di essere loro vicini come vorremmo, rivolgiamo ai familiari di Nelio Pavesi un pensiero e un abbraccio carichi di affetto, ben sapendo che la comunità piacentina, così come ciascuno di noi, non lo dimenticherà”.

