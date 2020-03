Maestra di scuola elementare positiva al Coronavirus: 242 alunni in isolamento

Una maestra di scuola elementare è risultata positiva al tampone del Coronavirus ed è scattata la quarantena per 252 persone, tra cui 242 alunni della scuola. Il caso è stato registrato a Bibbiena, comune di 12mila abitanti della provincia di Arezzo, in Toscana.

"Stanno partendo le notifiche di quarantena per 242 alunni e 10 tra insegnanti e collaboratori della scuola stessa" rende noto il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli sottolineando che "si tratta comunque di misure precauzionali per tutelare innanzitutto le famiglie e quindi la comunità, visto che questi bambini possono avere avuto contatti con un probabile caso positivo".





















"I genitori non sono in quarantena o sorveglianza cautelativa – spiega sempre il sindaco – perché sono contatti indiretti e gli scienziati in questo sono stati molto chiari. Per loro non è necessaria. Ogni giorno il personale medico della Asl Toscana sud est si metterà in contatto con le famiglie per monitorare in modo adeguato la situazione".















In queste ore è arrivato il messaggio di solidarietà dei genitori dei bambini che frequentano la scuola Monte Bianco di Arezzo, dove i contagi delle maestre sono saliti a due e per questo motivo 178 alunni sono stati messi in quarantena. Sono cinque in totale i nuovi casi positivi registrati da ieri sera tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Lo rende noto l’Asl Toscana sud est. Nel capoluogo maremmano tre i casi: due donne residenti a Grosseto, di 49 e 53 anni, attualmente assistite al domicilio e

una 65enne, ricoverata in malattie infettive al Misericordia.



Una scuola del centro di Ancona chiusa dopo l’ordinanza del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, Ancona, 26 febbraio 2020. ANSA / Daniele Carotti

“Siamo alcuni genitori della Monte Bianco, abbiamo saputo che siete nella nostra stessa situazione, vi siamo vicini. Quarantena, considerata anche contemporanea chiusura scuole, non è cosa tragica. È più dura psicologicamente perché è ufficiale, perché c’è telefonata sindaco, ASL e vigili, ma tutto sommato non è niente di che. Forza ragazzi, finirà presto per tutti”, si legge nel messaggio.

