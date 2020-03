Coronavirus, come funziona la spesa da oggi. I supermercati non chiudono!

“Tutta l’Italia sarà zona protetta, non ci sarà più una zona rossa… ora tutti dovranno rinunciare a qualcosa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani, oggi più che mani, dovranno essere responsabili”. Giuseppe Conte si presenta da solo intorno alle 21.35. nella sala stampa di palazzo Chigi per annunciare il provvedimento ‘io sto a casa’ con “nuove misure più forti e stringenti” contro l’emergenza coronavirus.

Il premier si rivolge agli italiani, avvertendo che "non c'è più tempo da perdere", perché i "numeri" dimostrano che il contagio corre veloce e invita tutti a "cambiare sin da ora le abitudini di vita". La "decisione giusta oggi è restare a casa" si raccomanda il presidente del Consiglio, scandendo bene le parole. "Ognuno dovrà fare la propria parte", sottolinea Conte, spiegando che tutti gli spostamenti da oggi saranno vietati se non per comprovate necessità in tutto il paese, come fino ad ora era accaduto solo in Lombardia e nella 14 province focolaio di contagio del covid-19.





















Da qui l'appello al buon senso con l'obiettivo di responsabilizzare tutti in uno dei momenti più difficili per il Paese e l'intenzione di spiegare quanto sia importante omogeneizzare le regole su tutto il territorio nazionale. Il nuovo dpcm sul coronavirus, firmato nella serata del 9 marzo dal premier Conte, estende a tutta Italia il divieto di spostarsi se non per esigenze lavorative o di salute. Una decisione che ha spinto diverse persone a prendere d'assalto i supermercati. Ma si tratta di un panico immotivato, visto che da Palazzo Chigi è arrivata la rassicurazione: i negozi di generi alimentari resteranno aperti e non c'è dunque motivo di affrettarsi a fare scorte.















Ovviamente è sconsigliato affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni. La spesa per generi alimentari, infatti, è tra le situazioni di necessità che consentono la possibilità di spostamento delle persone, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 del Dpcm che estende la zona arancione a tutta Italia.

"Il decreto del Presidente del Consiglio firmato oggi prevede la possibilità di uscire di casa per motivi strettamente legati al lavoro, alla salute e alle normali necessità, quali, per esempio, recarsi a fare la spesa. Non è prevista la chiusura dei negozi di generi alimentari, che anzi rientrano tra le categorie che possono sempre restare aperte".









“Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità che potranno in ogni caso essere acquistati nei prossimi giorni – spiega Palazzo Chigi – Non c’è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l’approvvigionamento alimentare”.

