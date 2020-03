Coronavirus, l’allerta dell’Iss: “A Roma inizia a circolare. Agire subito”

La fuga dei tre pazienti dall’ospedale San Giovanni di Roma rappresenta l’episodio più eclatante che sottolinea il forte disorientamento diffuso anche a Roma. La Capitale sta iniziando a vivere l’allarme per l’emergenza coronavirus. Tre uomini, con età compresa tra i 40 e i 50 anni, due romani e uno straniero, dipendenti in un ristorante, sono fuggiti dall’ospedale prima ancora di apprendere l’esito del test. Un vaso di Pandora, quello che il coronavirus sta scoperchiando. Timori e panico andrebbero ridimensionati, ma il disorientamento di molti non fa che aumentare gli allarmismi.

In merito alla fuga dei tre pazienti dall'ospedale S. Giovanni di Roma, Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione, ha commentato: "La fuga dei tre pazienti è un gesto gravissimo; così si mette a rischio l'incolumità pubblica, le regole sono severissime e il comportamento dei tre è estremamente irresponsabile". Di recente, sul profilo Salute Lazio si legge: "Con i nuovi provvedimenti per fermare la diffusione del virus #Covid19, viene stabilita la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli, compresi quelli cinematografici e teatrali, nonché la sospensione di altre attività. Ciascuno di noi è chiamato a rispettare queste regole e ad adottare comportamenti responsabili. In primo luogo bisogna limitare gli spostamenti a casi strettamente necessari e quindi, rimanere il più possibile a casa". (Continua dopo la foto).





















La campagna #iorestoacasa, a cui hanno aderito anche tanti artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo, è un modo per "rimanere uniti come comunità", anche se distanti fisicamente. Roma entra in allarme, ma è un disorientamento che andrebbe ridimensionato e affrontato con maggiore lucidità, anche se i dati continuano a preoccupare. Infatti anche Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), è intervenuto sull'emergenza nuovo coronavirus su 'Radio anch'io' di Rai Radio 1. L'intervento di Rezza prova a chiarire cosa asta accadendo a Roma e quali saranno le misure preventive da adottare. Rezza afferma: "Le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ne dobbiamo prendere atto perché altrimenti si fa il patatrac come a Lodi di nuovo. Solo che stavolta eravamo avvertiti". (Continua dopo le foto).























E aggiunge: “Roma rischia come Milano? Ho paura di sì. Bisogna dire che per ora Milano ha focolai limitati. A Roma iniziano casi di Covid-19 e catene di trasmissione. Bisogna agire prontamente. A Roma il virus sta già incominciando a circolare”. Effettivamente le notizie che provengono dallo Spallanzani mostrano un eventuale picco: “Sono ricoverati al momento 88 pazienti, di cui 65 positivi al coronavirus, inclusi i 9 pazienti che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento. I pazienti in osservazione sono 23”. (Continua dopo le foto).

A tal proposito, Francesco Vaia dice: “Ci stiamo organizzando e stiamo lavorando per sostenere un eventuale picco epidemico. Siamo pronti. I posti in terapia intensiva allo Spallanzani aumenteranno da domani di 5 unità e tra 15 giorni aumenteranno di 10, fino ad arrivare a 34 posti letto, quindi anche da questo punto di vista siamo pronti”. Eppure, nonostante le misure ministeriali, molti sono i locali, i pub, le discoteche e le attività di ristorazione che ancora non sembrano attenersi alle normative per la sicurezza pubblica. Nell’ambito dei controlli svolti dalla Polizia Locale di Roma Capitale, dieci i gestori che sono stati denunciati per inottemperanza alla chiusura, oppure nel caso di ristoranti e bar, per il mancato rispetto dell’obbligo di distanza interpersonale di un metro tra i clienti.

