Coronavirus: Roma, fuggono dall’ospedale prima di ricevere l’esito del tampone

L’emergenza coronavirus merita di essere affrontata nel modo più giusto. Panico e timori non aiutano di certo. Le notizie più recenti in seguito alle nuove disposizioni ministeriali lasciano emergere un forte disorientamento. Ne è prova quel che è successo durante il pomeriggio di ieri, quando si sono recati in pronto soccorso del San Giovanni di Roma tre uomini tra i 40 e i 50 anni, due romani e uno straniero dipendenti in un ristorante. I tre hanno spiegato di avere tosse, febbre e stanchezza, ovvero sintomi simili a quelli da coronavirus. I tre casi sono stati isolati, per poi sottoporli ai test. Ma è successo qualcosa.

Prelevati i campioni necessari per i tamponi, i medici si trovavano in attesa dei risultati. Tornati nelle stanze dove i pazienti attendevano, hanno scoperto la stanza vuota. I pazienti sono letteralmente fuggiti dall'ospedale. Questa fuga imprevedibile ha lasciato tutti senza parole, ma lo staff medico ha reagito, avvisando immediatamente la Regione. I carabinieri sono partiti alla ricerca dei fuggitivi. Dei tre pazienti, solo uno risulta ancora in dubbio. I due uomini sono risultati negativi. In ogni caso il test sarebbe dovuto essere ripetuto per avere la certezza della negatività.





















Alessio D'Amato, l'assessore alla Sanità della Regione, ha commentato: "La fuga dei tre pazienti è un gesto gravissimo; così si mette a rischio l'incolumità pubblica, le regole sono severissime e il comportamento dei tre è estremamente irresponsabile". Episodi simili non riguardano solo l'italia. Infatti anche in Russia due donne, ientrate da un viaggio nella regione cinese di Hainan, sono scappate dall'ospedale. Una è scappata dalla finestra, l'altra ha manomesso una serratura elettronica. Qui erano in isolamento per una possibile infezione da coronavirus. A darne la notizia sono state le stesse donne attraverso i social.























Il caso italiano merita attenzione, perché adesso si è alla ricerca del terzo fuggiasco. Nel frattempo si è espresso Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), intervenuto sull'emergenza nuovo coronavirus a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1. "Le catene di trasmissione sono per ora piccole. Ne dobbiamo prendere atto perché altrimenti si fa il patatrac come a Lodi di nuovo. Solo che stavolta eravamo avvertiti. Roma rischia come Milano? Ho paura di sì. Bisogna dire che per ora Milano ha focolai limitati. A Roma iniziano casi di Covid-19 e catene di trasmissione. Bisogna agire prontamente".

Sul profilo Salute Lazio si legge: “Con i nuovi provvedimenti per fermare la diffusione del virus #Covid19, viene stabilita la sospensione di manifestazioni, eventi, spettacoli, compresi quelli cinematografici e teatrali, nonché la sospensione di altre attività. Ciascuno di noi è chiamato a rispettare queste regole e ad adottare comportamenti responsabili. In primo luogo bisogna limitare gli spostamenti a casi strettamente necessari e quindi, rimanere il più possibile a casa. Ecco come nasce la campagna #iorestoacasa. Hanno aderito tanti artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo. Partecipa anche tu, mandaci il tuo video in inbox oppure alla mail comunicazione@regione.lazio.it con il consenso al trattamento dei dati personali, se vuoi che venga condiviso sui nostri canali social. Ora dobbiamo essere un po’ distanti fisicamente ma uniti come comunità! Insieme ce la faremo”.

