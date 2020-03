Coronavirus, Giorgio Armani dona 1 milione e 250mila euro agli ospedali italiani

In questo momento di emergenza, le case di moda italiane e internazionali hanno deciso di sostenere in prima linea la ricerca e la lotta contro contro il coronavirus. Il gruppo Armani ha deciso di donare 1,25 milioni di euro agli ospedali Luigi Sacco, San Raffaele e Istituto dei Tumori di Milano, Spallanzani di Roma e a supporto dell’attività della protezione civile.

​Bulgari, invece, ha arricchito la strumentistica dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive di Roma con il nuovo 'Microscopio – Leica Thunder Imager 3D Cell Culture & Live Cell'. "Il nuovo sistema microscopico di acquisizione delle immagini all'avanguardia sarà poi collocato nei laboratori di Ricerca dello stesso Padiglione", spiega Salute Lazio su Facebook.





















"Onorando la sua lunga e forte relazione con la CSR e le cause umanitarie, Bvlgari ha deciso di sostenere le mani intelligenti e le menti visionarie del Centro Italiano di Eccellenze in Ricerca e Medicina. Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti sono le tre straordinarie donne – tra le prime in Europa – che sono riuscite a isolare la struttura del virus", aveva fatto sapere in un comunicato Jean-Christophe Babin, CEO della Maison.















Il gruppo Kering, che riunisce marchi come Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Stella McCartney e Alexander McQueen, ha donato 983 mila euro, mentre la L'Oréal ne ha donati 655 mila euro. Queste donazioni sono destinate all'acquisto di forniture mediche come mascherine, occhiali e indumenti protettivi.









Dolce&Gabbana finanzia con un’importante donazione lo studio dei professori Alberto Mantovani e Cecilia Garlanda della Humanitas University, nel quale sono coinvolti anche i virologi Elisa Vicenzi e Massimo Clementi dell’Università San Raffaele, per indagare sulle possibili soluzioni al coronavirus. “Supportare la ricerca scientifica è per noi un dovere morale – hanno spiegato i due stilisti italiani -. Speriamo che il nostro contributo possa essere d’aiuto per risolvere questa situazione drammatica”.

