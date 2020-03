Schianto nella notte, morte due ragazze di 16 e 19 anni. La terza amica in codice rosso

Due ragazze di 16 e 19 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte vicino Roma, sulla via Aurelia. L’auto su cui viaggiavano, insieme a un’altra ragazza di 19 anni, è uscita fuori strada per cause ancora da chiarire e si è ribaltata più volte. Le vittime sono la conducente di 19 anni e una passeggera di 16 anni.

Trasportata in ospedale in codice rosso, ma non in pericolo di vita l'altra 19enne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrimpietra e di Civitavecchia e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, le tre giovani stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in un pub di Ladispoli.





















Una piaga senza fine quella degli incidenti stradali. A riportarlo in un bell'articolo è stato Riccardo Luna, ex direttore di Wired e oggi rma de La Repubblica, che si è espresso in merito a questa ingiusticata psicosi da Coronavirus. Per Luna se si dovessero prendere in esame i dati reali sulla mortalità per incidenti stradali si scoprirebbe come ad oggi in Italia si ha più paura di rimanere vittime del Coronavirus che non di un incidente stradale.















Questo perché l'italiano medio non ha bene idea di quello che quotidianamente avviene sulle nostre strade. Gli stessi media si preoccupano di più di riportare continuamente notizie super allarmanti a riguardo di questa nuova epidemia, ma non si sa perché non si preoccupano ugualmente di dare visibilità alla miriade di incidenti e soprattutto di vittime che quotidianamente avvengono sulle nostre strade. Giusto per darvi qualche numero, vi basti pensare che ogni giorno in Italia muoiono sulle strade all'incirca 10 persone.













Un numero alto e allarmante che continua a rimanere stabile nonostante il numero di incidenti sia in continuo calo. Una situazione preoccupante che sembra non riguardare poi più di tanto l'opinione pubblica ne tantomeno la stampa nazionale. Diversamente però dal Coronvirus che porta alla morte nella maggior parte dei casi persone anziane, deboli o già affette da altre patologie, gli incidenti stradali ci privano il più delle volte di persone giovani, forti e in salute.

