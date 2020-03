È morto il primo medico deceduto con il corunavirus in Italia. Ecco chi era

Chiara Filipponi è morta: si tratta del primo medico italiano deceduto per o con il Coronavirus. Si tratta di Chiara Filipponi, anestesista dell’ospedale di Portogruaro, nel Veneziano. Secondo quanto trapelato, la Filipponi soffriva già di altre patologie. Avrebbe contratto il Coronavirus in una struttura ospedaliera diversa dalla sua. Ne dà notizia il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri Filippo Anelli. La Filipponi è deceduta all’ospedale di Mestre dove era ricoverata.

Il direttore generale dell’Azienda Ulss 4 “Veneto Orientale”, Carlo Bramezza, ha pubblicato su Facebook un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Chiara: “Chiara Filipponi, anestesista all’ospedale di Portogruaro, compagna da una vita del primario di Odontostomatologia Michele Capuzzo, a seguito di una grave malattia è deceduta all’ospedale di Mestre. A nome dell’Azienda Ulss4, esprimo un profondo dolore per la perdita di questa nostra valida professionista. Le mie più vive condoglianze all’amico Michele e a tutti i familiari”. (Continua a leggere dopo la foto)





















Sono attualmente 5.061 i malati per coronavirus in Italia, 1.145 in più rispetto a venerdì. Tra venerdì e sabato sono decedute 36 persone per un totale di 233 decessi. A fare il punto è il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. Rispetto a venerdì sono guarite 589 persone, 66 in più del giorno precedente, sottolinea Borrelli. (Continua a leggere dopo la foto)















Per quanto riguarda i malati in terapia intensiva, i pazienti sono 567, 105 in più rispetto a venerdì. Di questi 359 sono in Lombardia, regione in cui si registra un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2.651 i malati con sintomi ricoverati e 1.843 quelli in isolamento domiciliare. (Continua a leggere dopo la foto)











Nel dettaglio, il Dipartimento della Protezione civile spiega che i casi attualmente positivi sono: 2.742 in Lombardia, 937 in Emilia-Romagna, 505 in Veneto, 201 nelle Marche, 202 in Piemonte, 112 in Toscana, 72 nel Lazio, 61 in Campania, 42 in Liguria, 39 in Friuli Venezia Giulia, 33 in Sicilia, 23 in Puglia, 24 in Umbria, 14 in Molise, 14 nella Provincia autonoma di Trento, 11 in Abruzzo, 5 in Sardegna, 3 in Basilicata, 8 in Valle D’Aosta, 4 in Calabria e 9 nella Provincia autonoma di Bolzano.

