Auto fuori strada, Alessandro muore a 23 anni. L’amico alla guida era ubriaco

Ennesimo incidente mortale sulle strade italiane e con protagonista un ragazzo. Un drammatico sinistro ha infatti avuto luogo nella giornata di ieri, venerdì 6 marzo, alla periferia di Latina, più esattamente in via Nascosa. Un’automobile con a bordo due amici è uscita fuori strada per cause in corso di accertamento e si è andata a scontrare contro un lato della carreggiata. Uno dei due occupanti, Alessandro Paulotto di 23 anni, ha avuto la peggio ed è dunque morto.

Immediato l'intervento sul luogo della tragedia da parte dei sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del giovane. L'amico, che guidava la vettura, è invece stato trasferito d'urgenza all'ospedale 'Santa Maria Goretti' a Latina. Al momento è ricoverato nel nosocomio laziale e versa in gravi condizioni. Al lavoro anche i Vigili del Fuoco, incaricati di estrarre i due ragazzi dalle lamiere, ed i Carabinieri che hanno chiuso la strada al traffico ed avviato le indagini.





















Secondo le prime informazioni, nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto, quindi si è trattato di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altre persone. Alessandro era uno studente dell'Università di Bologna ed era nato a Borgo Grappa, un paese in provincia di Latina. Vista l'emergenza coronavirus e la chiusura dell'ateneo, aveva deciso di fare ritorno a casa. Voleva approfittare della situazione per godersi un po' di relax assieme a familiari ed amici.















E dai test effettuati sul suo amico è emerso un quadro chiaro. Il conducente è infatti risultato positivo all'alcol test e quindi si era messo alla guida in stato di ebbrezza. I due avevano trascorso una serata insieme. Quando le condizioni del ferito miglioreranno, il giovane potrebbe doversi difendere dalla pesante accusa di omicidio stradale. Un dramma dunque che poteva essere evitato, che ha gettato nello sconforto e nel dolore i parenti di Alessandro.









Ovviamente saranno gli approfondimenti da parte degli investigatori a fare piena luce sul sinistro fatale per il 23enne. Alessandro Paulotto aveva una vita davanti e tanti sogni da realizzare, ma purtroppo il destino gli ha negato la possibilità di raggiungere i traguardi prefissati.

