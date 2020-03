“Sono positivo al coronavirus”. L’annuncio di Nicola Zingaretti: cosa sta succedendo…

Una brutta notizia è giunta in questi minuti. Il segretario del Partito Democratico nonché governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha contratto il coronavirus. A confermarlo è stato il diretto interessato sul suo profilo Facebook. In un video pubblicato sul popolare social network ha affermato: “Anche io ho il coronavirus. Sto bene, è stato scelto l’isolamento domiciliare. I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid 19. Sto bene, ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni”.

Zingaretti ha concluso così il suo intervento: "Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto!". Dunque, il test a cui si è sottoposto il segretario del Pd ha dato esito positivo ed ora dovrà rispettare i protocolli. Fortunatamente, come confermato da lui stesso, lo stato di salute non necessita al momento di un suo ricovero in ospedale. Saranno sicuramente importanti i prossimi giorni per capire l'andamento della malattia.





















Per quanto riguarda la situazione generale, il Governo aveva accolto nelle scorse ore l'invito del presidente del Veneto, Luca Zaia. I medici posti in sorveglianza ma che non risultano positivi al coronavirus possono regolarmente svolgere il proprio lavoro. La norma sull'isolamento dunque "non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. Si sospende l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al Covid-19".















Spiegati anche i motivi per i quali l'Italia ha più contagi rispetto ad altri Paesi. Secondo il virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, Fabrizio Pregliasco, "il numero elevato di contagi in Italia potrebbe essere anche legato al fatto che si fanno più tamponi e che si notificano anche i soggetti positivi ma non ricoverati? Con una metafora potremmo dire che ci siamo resi conto dell'iceberg solo quando è emersa la punta, ovvero il primo caso grave".









Queste le conclusioni del virologo: “Va detto che l’epidemia ha coinciso con un’epidemia influenzale caratterizzata soprattutto dai virus H1N1 e N3N2, che danno effetti respiratori pesanti. Credo che anche in Cina ci sia stata inizialmente una difficoltà legata a questo aspetto: alcuni pazienti possono essere stati ritenuti erroneamente a vittima di patologie stagionali”.

