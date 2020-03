Coronavirus: perché l’Italia ha molti più casi degli altri Paesi europei

Aumentano in Italia morti e contagiati da coronavirus. “Oggi i deceduti sono 49” ha comunicato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa quotidiano. “L’età delle vittime va da 62 anni a 95 anni e si tratta di persone con fragilità in diverse patologie”, ha aggiunto. Secondo quanto ha spiegato Borrelli, “37 persone sono morte in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 2 in Piemonte e uno nel Lazio”, portando il totale in Lombardia a 135, in Emilia Romagna 37, in Veneto 12, quattro nelle Marche e quattro in Piemonte, una nel Lazio, tre in Liguria e una in Puglia.

In serata il governatore ligure Giovanni Toti ha informato che “in Liguria le persone decedute sono 5 al momento, una in più di ieri. Si tratta di un signore che era ricoverato nell’Asl 1”. E sono cinque le persone decedute e risultate positive al test per il coronavirus in Piemonte. Ma c’è una domanda che in tanti si stanno ponendo: perché l’Italia ha molti più casi degli altri Paesi europei? Il un articolo a firma, Laura Cuppini, il Corriere della Sera ha sentito il parere di alcuni esperti che hanno cercato di dare una risposta. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Sulla base dei dati epidemiologici possiamo dire che il virus ha cominciato a circolare in Italia alla fine di gennaio e si è ampiamente diffuso, restando sotto traccia, soprattutto nella cosiddetta zona rossa. Il paziente zero, chiunque egli sia, non aveva alcun motivo di credersi infetto”, ha spiegato Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi di Milano e primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospedale Sacco.

“Il virus ha serpeggiato finché tutte le infezioni della prima ondata destinate ad aggravarsi sono arrivate all’attenzione del Servizio sanitario nazionale. – ha spiegato ancora – Ci siamo accorti del fuoco quando l’incendio aveva già bruciato gran parte del primo piano, ma si è trattato di una situazione casuale che sarebbe potuta avvenire in altre parti del mondo. Nelle settimane precedenti al manifestarsi del focolaio diversi pazienti in condizioni gravi sono stati ascritti a complicanze delle patologie di stagione, ma probabilmente la causa era Sars-Cov-2”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il numero elevato di contagi in Italia potrebbe essere anche legato al fatto che si fanno più tamponi e che si notificano anche i soggetti positivi ma non ricoverati?”, chiede la giornalista a Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.

“Con una metafora potremmo dire che ci siamo resi conto dell’iceberg solo quando è emersa la punta, ovvero il primo caso grave. – ha spiegato il virologo – Solo allora, nel tentativo di tracciare il paziente zero e circoscrivere il focolaio, sono stati eseguiti numerosi test sui soggetti a rischio, individuando casi che in altre nazioni non sono stati presi in esame: molti Paesi infatti hanno scelto di sottoporre a tampone solo i soggetti sintomatici, in quanto più pericolosi in termini di trasmissione ad altri”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Peraltro – spiega ancora Pregliasco – va detto che l’epidemia ha coinciso con un’epidemia influenzale caratterizzata soprattutto dai virus H1N1 e N3N2, che danno effetti respiratori pesanti. Credo che anche in Cina ci sia stata inizialmente una difficoltà legata a questo aspetto: alcuni pazienti possono essere stati ritenuti erroneamente a vittima di patologie stagionali”.

