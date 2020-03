Coronavirus, brutte notizie. Il caldo estivo potrebbe non fermarlo

Aumentano in Italia morti e contagiati da coronavirus. “Oggi i deceduti sono 49” ha comunicato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa quotidiano. “L’età delle vittime va da 62 anni a 95 anni e si tratta di persone con fragilità in diverse patologie”, ha aggiunto.

Secondo quanto ha spiegato Borrelli, "37 persone sono morte in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 2 in Piemonte e uno nel Lazio", portando il totale in Lombardia a 135, in Emilia Romagna 37, in Veneto 12, quattro nelle Marche e quattro in Piemonte, una nel Lazio, tre in Liguria e una in Puglia. In serata il governatore ligure Giovanni Toti ha informato che "in Liguria le persone decedute sono 5 al momento, una in più di ieri.





















Si tratta di un signore che era ricoverato nell'Asl 1″. E sono cinque le persone decedute e risultate positive al test per il coronavirus in Piemonte. In ordine di tempo, gli ultimi decessi sono avvenuti negli ospedali alessandrini, dove nel pomeriggio hanno perso la vita un uomo di 77 anni, con una grave patologia polmonare cronica, già curata in ossigenoterapia domiciliare e un uomo 78 anni, ha reso noto la Regione Piemonte. Nella notte a Novi Ligure era morta una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva al test del Covid-19.















Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sostenuto in più occasioni durante comizi e conferenze stampa che il coronavirus (SARS-CoV-2) non resisterà alla stagione calda, e che quindi tra pochi mesi scomparirà senza causare altri problemi. Ma a frenare ci ha pensato il dottor Mike Ryan dell'Oms, dell'organizzazione mondiale della Sanità, che ha affermato "non c'è al momento alcun segnale che ci dica che in estate il coronavirus sparirà come una normale influenza".









La notizia è arrivata durante il briefing quotidiano a Ginevra sull’emergenza coronavirus. Una brutta notizia per chi sperava che almeno l’arrivo dell’estate avrebbe rappresentato un aiuto significativo nella lotta al contagio.

