Marco Vannini, la Cassazione: “Ecco com’è morto”. Cosa succede ad Antonio Ciontoli

Arrivano le motivazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione in merito all’ omicidio di Marco Vannini. La morte del ragazzo sembra rappresentare la “conseguenza” delle “lesioni causate dal colpo di pistola” sparato da Ciontoli. Così la Corte ha depositato le motivazioni per cui, un mese fa, è stato riaperto il processo d’Appello per Antonio Ciontoli e i suoi familiari per accusa di omicidio di Marco Vannini. Nuovo processo d’appello, dunque, per Antonio Ciontoli e la moglie Maria, il figlio Federico e la figlia Martina. A tutto questo si aggiunge anche la mancanza dei soccorsi.

“Non pensavo potesse andare così, ero ormai sfiduciata, e invece è arrivata questa sentenza. Devo ancora elaborare perché veramente non ci speravo più. Sono troppo felice, Marco ha riconquistato rispetto e la giustizia ha capito che non si più morire a 20 anni”, queste sono state le prime parole di mamma Marina dopo la lettura della sentenza. La prima sezione penale della Cassazione scrive nella sentenza in merito alla morte di Marco Vannini: “sopraggiunse” quale “conseguenza” sia delle “lesioni causate dal colpo di pistola” che della “mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto”. Così si spiega perché un mese fa, venne deciso un processo d’appello-bis per Antonio Ciontoli e i suoi familiari. (Continua dopo la foto).





















La sentenza di secondo grado, che aveva ridotto la condanna al principale imputato da 14 anni a 5 di reclusione viene annullata. Gli ermellini scrivono che la morte del ragazzo fu “conseguenza” delle “lesioni causate dal colpo di pistola” sparato da Ciontoli, ma anche della “mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto”. Secondo i magistrati della prima sezione penale la famiglia Ciontoli mise in atto una “condotta omissiva nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli, che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte, quindi disse il falso ostacolando i soccorsi”. (Continua dopo le foto).























La Suprema Corte informa inoltre: “Una condotta omissiva fu tenuta da tutti gli imputati nel segmento successivo all’esplosione di un colpo di pistola, ascrivibile soltanto ad Antonio Ciontoli, che, dopo il ferimento colposo, rimase inerte, quindi disse il falso ostacolando i soccorsi”. Marco Vannini “rimasto ferito in conseguenza di quello che si è ritenuto un anomalo incidente”. E aggiunge: “presero parte alla gestione delle conseguenze dell’incidente: si informarono su quanto accaduto, recuperarono la pistola e provvidero a riporla in un luogo sicuro, rinvennero il bossolo, eliminarono le macchie di sangue con strofinacci e successivamente composero una prima volta il numero telefonico di chiamata dei soccorsi”. (Continua dopo le foto e il post).

“Marco Vannini poteva essere salvato”: Le motivazioni della Cassazione. Morte “conseguenza” sia delle “lesioni causate dal colpo di pistola” che della “mancanza di soccorsi che, certamente, se tempestivamente attivati, avrebbero scongiurato l’effetto infausto”.#chilhavisto pic.twitter.com/ehvXclpp8D — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 6, 2020

“Antonio Ciontoli e i suoi familiari assunsero volontariamente, rispetto a Marco Vannini, rimasto ferito nella loro abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto la vita”. Marco Vanini non è stato soccorso tempestivamente: “Non è controversa l’esistenza del nesso causale fra l’esplosione del colpo di pistola e il decesso: in più, una ferita con quelle caratteristiche aumentava le possibilità di sopravvivenza e imponeva l’adozione di immediati soccorsi. Il ritardo nei soccorsi si protrasse per 110 minuti ed ebbe un ruolo decisivo nel causare la morte di Marco Vannini, che non si sarebbe verificata se i soccorsi fossero stati tempestivi”.

