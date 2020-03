Coronavirus, primo decesso a Roma. La donna era ricoverata in ospedale

In piena emergenza coronavirus, si registra il morto a Roma. Si tratta di una paziente con gravi patologie ricoverata all’ospedale San Giovanni. La signora aveva 87 anni ed era ricoverata nel reparto di oncologia, è risultata positiva al primo test per la ricerca del Covid19, effettuato due giorni fa. Bisognerà attendere l’esito dell’esame sul secondo campione per avere la conferma definitiva.

Una seconda persona, un paziente oncologico, è stato ricoverato in isolamento all’ospedale San Filippo Neri, perché risultato positivo al test. L’anziano si è presentato al pronto soccorso del San Giovanni con difficoltà respiratorie e dopo diverse ore è stato ricoverato in rianimazione. Sottoposto al test, è risultato positivo al Covid – 19. E adesso potrebbe scattare la quarantena per medici e infermieri. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Nella notte del 3 marzo ha fatto accesso al pronto soccorso per un malore. A seguito degli esami diagnostici, preso contatto con l’INMI Lazzaro Spallanzani, si è provveduto ad eseguire il tampone, risultando positivo al CODIV-19. Attualmente il paziente è trattato in isolamento”, si legge nel comunicato stampa a firma dell’assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio e la Asl Roma 1. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il link epidemiologico sembrerebbe legato ad un familiare in cura presso una struttura ospedaliera del Veneto. – si legge – All’interno del San Filippo Neri sono state attivate tutte le misure previste per garantire la sicurezza e individuare eventuali altri paziente e operatori con cui può essere entrato in contatto, per adottare le misure conseguenti. In via precauzionale e fino alla fine della valutazione, alcuni operatori non sono in servizio, ma in isolamento domiciliare”. (Continua a leggere dopo la foto)









Intanto sono stati registrati i primi due casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta. I tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità. ”La Presidenza della Regione informa che sono risultati positivi i tamponi eseguiti ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale. I tamponi sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità che dovrà dare conferma della positività. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi” comunica la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Coronavirus, c’è la prova: ecco da quando è in Italia. Ma non lo avevano cercato