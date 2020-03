Coronavirus, quanto durerà l’emergenza in Italia? Gli esperti: “Ecco quando lo sapremo”

L’emergenza coronavirus ci ha spaventati, ha sconvolto le nostre vite, ci sta facendo pensare al futuro con timidezza. Non si sa come andranno le cose, non si sa quanto ci vorrà per uscire da questo tunnel. Non si sa quasi nulla. Eppure gli italiani vorrebbero sapere. Per quanto tempo ancora dovremo vivere con questa ansia? Quando ci potremo dichiarare fuori pericolo? Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm), ha provato a descrivere al Messaggero i possibili scenari. Il dottor Maga, inoltre, ha provato a immaginare i tempi.

Secondo Giovanni Maga ci vorranno ancora 2/3 settimane prima di capire se l'emergenza nel nostro paese sarà rientrata o peggiorerà. Insomma, non poco. E pensate che prima di poter dire addio per sempre (si spera) al coronavirus, ci vorranno dei mesi. "Tra due o tre settimane sapremo se la strategia di contenimento seguita dall'Italia ha funzionato o meno contro l'emergenza Covid-19" ha detto il medico.



















E ha aggiunto: "Nello scenario migliore, fra due settimane dovremmo registrare un calo dei casi di nuove infezione da coronavirus. Invece, fra tre settimane, se e quando i focolai presenti in Italia saranno estinti, il nuovo coronavirus dovrebbe iniziare lentamente a estinguersi. Lo sforzo che bisogna fare ora è quello di evitare che i focolai italiani da circoscritti e limitati si diffondano e diano quindi origine a un'epidemia estesa". Intanto, però, bisogna evitare che si sviluppino altri focolai.















"L'insorgenza di nuovi focolai nel nostro Paese dipende da quanto saremo bravi nell'evitare il travaso di nuovi casi da una regione a un'altra e anche da quanto succederà negli altri Paesi, specialmente quelli europei. Certamente, il fatto che il nuovo coronavirus si sia diffuso in modo evidente in molti Paesi non aiuta affatto a contenere l'emergenza. Come abbiamo visto pochi casi passati inosservati possono far esplodere in qualsiasi momento un focolaio" ha spiegato ancora.









Ma l’arrivo della buona stagione sarà davvero positivo per il virus? “Non possiamo sapere con certezza quando finirà l’emergenza Covid-19. La speranza è che, come accade con gli altri virus, l’aumento delle temperature porti alla progressiva scomparsa del nuovo coronavirus. I virus solitamente sono più forti quando le temperature sono basse. Quando fuori ci sono dai 4° ai 10° Centigradi, ad esempio, riescono a diffondersi e a passare da un ospite all’altro più facilmente e quindi riescono a sopravvivere”.

