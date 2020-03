Coronavirus in Italia: primi contagiati a Roma e in Sardegna

“I test eseguiti durante la notte presso l’Istituto Spallanzani confermano la positività di un poliziotto a Covid-19 . Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

L’uomo è il padre di uno studente di Pomezia. La Asl di Roma 6 ha dato quindi indicazioni al Comune di procedere a una sospensione temporanea delle attività didattiche presso il Liceo Pascal di Pomezia al fine di completare l’indagine epidemiologica. (Continua a leggere dopo la foto)



















L’agente, in malattia dal 25 febbraio scorso, presta servizio al commissariato Spinaceto di Roma, dove si occupa di pratiche di polizia giudiziaria e non ha normalmente contatti con il pubblico. I sui colleghi più stretti, due persone, sono stati già sottoposti a isolamento fiduciario domiciliare mentre è in corso la sanificazione dei luoghi al commissariato Spinaceto. (Continua a leggere dopo la foto)















Primo caso di coronavirus a Cagliari. Lo fa sapere la Regione. Il paziente, ricoverato in un ospedale cittadino, è risultato positivo al tampone, che ora verrà inviato all’Istituto Superiore di Sanità. L’unità di crisi regionale ha attivato i protocolli nazionali e regionali per porre sotto sorveglianza attiva le persone entrate in contatto col paziente. (Continua a leggere dopo la foto)









Secondo fonti Adnkronos, si tratterebbe un uomo sardo di circa quarant’anni, arrivato nei giorni scorsi a Cagliari dall’Emilia Romagna, precisamente da Rimini, dove si era recato per partecipare a una fiera. L’uomo si è presentato al Pronto Soccorso di un ospedale del capoluogo ed è stato ricoverato sabato scorso.

Coronavirus, positivo anche assessore della regione Lombardia: “Le sue condizioni”