Cornavirus, scomparsa l’Amuchina nei bagni di Montecitorio

Erano comparsi qualche giorno fa per garantire una corretta igiene delle mani agli onorevoli di fronte all’emergenza Coronavirus. E oggi sono spariti. Stiamo parlando dei flaconi di Amuchina messi sui lavandini all’ingresso dei bagni della Camera, a pochi metri dall’emiciclo.

Scomparsi i gel disinfettanti nei wc usati da deputati, funzionari e giornalisti accreditati di Montecitorio, sono rimaste solo le ‘locandine’ dove l’Organizzione mondiale della sanità spiega in undici passaggi ‘come lavarsi le mani con acqua e sapone’. (Continua a leggere dopo la foto)



















Divenuta simbolo della diffusione del contagio da Covid-19 e del tentativo di contenerlo, l’Amuchina, o in generale il disinfettante in gel, è diventata introvabile in diversi Paesi. Italia inclusa, dove i prezzi si sono alzati e in alcune zone è impossibile trovarla. Per questo motivo l’Organizzazione mondiale della sanità ha reso nota la ricetta per realizzare il disinfettante in casa. (Continua a leggere dopo la foto)















L’OMS e il Ministero della Salute consigliano infatti prodotti a base di Alcol etilico o alcol isopropilico. Ecco la ricetta: 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98, acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro. Anche il dottor Sebastiano Cefalù, sulla sua pagina Facebook, ha pubblicato la ricetta per realizzare l’Amuchina in casa. (Continua a leggere dopo la foto)









“Amuchina = ipoclorito di sodio = varechina = candeggina all’1’25%. In tempi di Coronavirus – si legge – ecco una ricetta disinfettante a basso prezzo. Acquistare una normale candeggina concentrata al 5% (50 centesimi in offerta). Diluisci 250 ml di candeggina con 750 ml di acqua distillata. Aggiungi qualche goccia di essenza naturale (tipo quelle che usate per deodorare l’ambiente) io ho scelto vaniglia. Aggiungete uno stantuffo per spruzzare e disinfettate qualunque oggetto e/o superficie”.

Coronavirus, da Carlo Cracco a Bruno Barbieri: le ‘vittime’ illustri della pscosi. Cosa sta succedendo