Coronavirus in Italia, la scoperta degli esperti: “Ecco com’è nato il focolaio di Codogno”

A una settimana dalla prima diagnosi nell’ospedale di Codogno, l’individuazione del paziente zero resta incerta, ma si fa strada l’ipotesi che il dipendente dell’Unilever di Casalpusterlengo sia il paziente uno. Ancora tante le ricerche che potranno fornire una ricostruzione più puntuale tra gli episodi che legano il principale epicentro dell’epidemia individuato tra i dieci Comuni isolati nel Basso Lodigiano, e quelli che riguardano il secondario focolaio di Vo’, nel Padovano. Quel che rimane certo è che non è giusto creare allarmismi, ma è pur lecito dare un quadro più chiaro su una situazione che resta preoccupante.

Le ricerche non si fermano. Un ricercatore afferma: "Tra giovedì 20 e lunedì 24 febbraio siamo improvvisamente passati da zero a oltre 200 casi di coronavirus tra 50 mila persone di un unico territorio. Effetto di tamponi fatti a tappeto, ma una simile accelerazione non ha precedenti nemmeno in Cina e non trova riscontri nei tempi d'incubazione del Covid-19. La notizia di una retrodatazione della diffusione silente del contagio nel Lodigiano è di poche ore fa. Si prova ancora a fare luce sulle dinamiche effettive che hanno trasformato la Lombardia in una sorta di "Wuhan italiana". Stando alle ultime dichiarazioni fornite dal team di ricercatori si potrebbe assistere a un isolamento prolungato. Di ieri la notizia di prolungare l'isolamento "come minimo fino a metà mese".



















Così come viene riportato da Repubblica, grazie a test genetici, mancano ormai pochi elementi per fornire un quadro completo delle dinamiche di contagiotra "il principale epicentro dell'epidemia", individuato tra i dieci Comuni isolati nel Basso Lodigiano, e quello definito "secondario di Vo', nel Padovano. Eppure i dubbi non sembrano finire, poiché a quelli sul paziente zero, si aggiunge l'ipotesi che il "paziente uno" sia il dipendente dell' Unilever di Casalpusterlengo. Come ricorda sempre Repubblica, dopo l'esplosione dell'emergenza tra Codogno, Castiglione d'Adda e Casalpusterlengo, i sanitari hanno ricollegato tra loro decine di pazienti, non solo anziani, che da metà gennaio "sono stati colpiti da strane polmoniti, febbri altissime e sindromi influenzali associate a inspiegabili complicanze".























Poi arriva il 20 febbraio, giorno in cui a Codogno è stato rilevato il primo caso. L'intuizione è stata di un anestesista. Al contempo nel Basso Lodigiano risultavano già in gennaio numerosi casi di influenze e polmoniti. Alberto Gandolfi, medico di base in quarantena a Codogno con vari assistiti infetti, afferma a Repubblica: "Eravamo tutti convinti che quelle polmoniti fossero favorite da freddo e assenza di pioggia. Rivelate dalle lastre, sono state curate con i consueti antibiotici". Dalle cartelle cliniche e dalle ricette farmaceutiche si evince che nei pazienti della zona rossa, che per oltre un mese sono stati curati per influenze e polmoniti "normali", sono rimaste tracce di Covid-19. Questo fa raggiungere una conclusione evidente.

L’emergenza-coronavirus è iniziata prima che ci si rendesse conto di quello che, di lì a poco, sarebbe accaduto in Italia. Dopo l’esplosione dell’emergenza tra Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo, i sanitari hanno ricollegato tra loro decine di pazienti, non solo anziani, che da metà gennaio “sono stati colpiti da strane polmoniti, febbri altissime e sindromi influenzali associate a inspiegabili complicanze”. Fino al 20 febbraio nessun italiano privo di rapporti anche indiretti con la Cina, era risultato positivo ai test. L’emergenza coronavirus è vicino ad essere retrodatata.

