Coronavirus, paura per l’amato conduttore tv: è stato in ospedale con sintomi sospetti

Dodici vittime e 400 contagiati. Questo il bilancio, finora, della diffusione del coronavirus in Italia. Ultimo a morire ieri, il primo in Emilia Romagna, un 69enne del lodigiano già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della ‘zona rossa’ lombarda, era stato ricoverato all’ospedale di Piacenza per poi trasferito in terapia intensiva a Parma.

Di ieri la decisione di effettuare tamponi solo ai soggetti sintomatici. "Confermo che la larghissima parte dei tamponi realizzati, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo", questo conferma che "il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici", ha spiegato infatti Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), nel suo intervento alla conferenza stampa quotidiana della Protezione civile.



















Locatelli ha aggiunto che "questo supporta la scelta di riservare i tamponi solo ai soggetti sintomatici, anche perché siamo ancora in un periodo di pandemia di altre infezioni virali e quindi vanno escluse anche queste, prima di procedere con la realizzazione dei tamponi. Così – ha sottolineato Locatelli – ci si focalizzerà solo sui soggetti sintomatici". Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo ha reso noto il primo caso di contagio in Abruzzo, precisamente a Roseto degli Abruzzi.















”Il paziente, residente nella bassa Brianza, era arrivato a Roseto degli Abruzzi insieme alla famiglia, per trascorrere qualche giorno nella loro abitazione di villeggiatura. Al presentarsi dei sintomi della malattia, ieri è stato subito ricoverato e sottoposto al primo test che, eseguito a Pescara, è risultato appunto positivo. In accordo con la Protezione Civile sono già state messe in atto tutte le procedure previste e la famiglia messa in isolamento”.

Come riporta il Messaggero, il conduttore di "Propaganda Live" Diego Bianchi, conosciuto come Zoro, si è recato all'Ospedale Spallanzani per prudenza, a causa del persistere di sintomi influenzali. Per lui, come riporta Il Messaggero, il tampone è risultato negativo.









"Alle prese da qualche giorno con l'influenza, per scongiurare l'ipotesi di un eventuale contagio da Coronavirus il conduttore si è recato ieri all'ospedale Spallanzani di Roma, sottoponendosi a tutti gli accertamenti del caso. Le analisi hanno dato però esito negativo", si legge sul quotidiano romano. E ancora: "Un po' di paura ma tutto bene, ho fatto un tampone di controllo ed è risultato negativo. Venerdì conduco", ha riferito il conduttore.

