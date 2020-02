Coronavirus in Italia, le vittime salgono a 11: si aggrava il bilancio

Salgono a 11 i morti in Italia per il coronavirus. Tre i decessi avvenuti martedì in Lombardia: sono due uomini di 91 e 84 anni e una donna di 83 anni. Lo ha spiegato Angelo Borrelli, commissario straordinario per l’emergenza. A questi si aggiunge la morte di una 76enne a Treviso, che era ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Treviso ed è risultata positiva al Covid-19: la donna è deceduta alle 18:10 di martedì a causa delle complicanze respiratorie sopraggiunte nelle ultime ore.

In totale, l'ultimo bilancio parla di 325 persone contagiate in 8 Regioni e in una Provincia autonoma, secondo il monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale diffuso dalla Protezione civile. Di queste una persona è guarita, mentre 11 sono decedute.

















Nel dettaglio, i casi accertati sono 240 in Lombardia, 45 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana e 2 in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano. Un'intera famiglia di Miradolo Terme (Pavia) è ricoverata al reparto di malattie infettive del San Matteo di Pavia, dopo essere stata contagiata dal Coronavirus.















La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia e al Comune di Miradolo Terme (Pavia), un paese al confine con la provincia di Lodi. A finire in ospedale sono stati il padre, di professione odontotecnico, la madre e le due figlie di 17 e 13 anni: la prima frequenta una scuola media superiore a Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), la sorella va alle medie.











Sarebbe stata la prima delle due figlie ad accusare i primi sintomi. Le sue condizioni e quelle dei suoi familiari non sono comunque preoccupanti. Il match tra Irlanda e Italia, valido per il 6 Nazioni di rugby, potrebbe esser cancellato. La partita è prevista per il 17 marzo, ma è sotto osservazione e potrebbe essere rinviata per motivi legati alla salute pubblica in seguito all’emergenza Coronavirus.

