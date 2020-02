Coronavirus Italia, primo caso anche in Liguria: il bilancio aggiornato

Coronavirus Italia, primo caso positivo anche in Liguria. Come riporta Il Secolo XIX, si tratta di un turista che risiede in un albergo ad Alassio e che era arrivato da Codogno, una delle zone maggiormente colpite dal virus. Il sito, si legge, ha avuto la conferma dopo che il sindaco ha comunicato il risultato del test alla Asl e al momento sta partendo da Genova una task force per eseguire tutti i rilievi del caso nell’hotel in questione.

Al momento sono 139 le persone in “sorveglianza attiva” ma nel primo pomeriggio di oggi, 25 febbraio, verrà fatto il punto della situazione in Regione. Nella giornata di lunedì il governatore Toti aveva parlato di due test di cui si aspettavano ancora gli esiti: “Al momento in Liguria la situazione è questa: nessun caso conclamato di coronavirus, 139 persone in sorveglianza attività, tutti i test eseguiti ieri negativi. Due test in attesa di risultati, che vi comunicheremo nel corso della mattinata”. (Continua dopo la foto)

















“La nostra task force sanitaria, attiva h24, continua a lavorare senza sosta – aveva aggiunto il governatore – In Liguria e nelle altre Regioni ci siamo dimostrati in grado di agire e reagire, dando proposte e risposte al Governo stesso per fronteggiare l’emergenza. Grazie ai cittadini liguri per la pazienza e la collaborazione in questo grande lavoro di prevenzione e grazie soprattutto ai medici, agli infermieri e a tutto il nostro sistema sanitario”. (Continua dopo la foto)















I casi di persone risultate positive al Coronavirus sono in aumento: 3 si sono registrati anche in Toscana e a Palermo. Stando all’ultimo aggiornamento, fornito dal commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, “In Lombardia abbiamo 212 contagiati di cui 6 deceduti, 40 in più di ieri – ha detto il commissario straordinario nell’ultimo aggiornamento – e rispetto a ieri abbiamo un incremento di 54 unità sul numero totale dei contagiati”. “In Veneto 38 contagiati di cui una vittima, 5 in più di ieri”, mentre in Piemonte i dati “restano invariati con tre contagi, tutti a Torino”. (Continua dopo la foto)













“In Trentino Alto Adige un contagiato a Bolzano”, “in Emilia Romagna 23, 5 in più di ieri. Ancora: “In Toscana abbiamo due contagiati”, a Firenze e a Pistoia, mentre “nel Lazio i dati restano invariati, ci sono tre contagiati di cui un guarito”. E poi in Sicilia: l’Ansa scrive che è risultata positiva la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell’ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Questo è il primo caso di Coronavirus accertato nel Sud Italia. Il bilancio, al momento, è di 7 vittime e 4 nuovi contagi registrati oggi: una donna a Palermo, due casi in Toscana e il primo in Liguria.

