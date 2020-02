Sono in aumento i casi di persone risultate positive al coronavirus. Casi si registrano anche in Toscana e Palermo. Stando all’ultimo aggiornamento, i casi in Lombardia sono saliti a quota 206. Più della metà dei nuovi contagi segnalati risultano essere nella cosiddetta ‘zona rossa’ del Lodigiano, gli altri avrebbero comunque dei collegamenti con quest’area. Mentre in Veneto sono saliti a 38 i pazienti risultati positivi: 29 a Vo’ Euganeo, 4 a Mira e 5 a Venezia.

A quanto apprende l'Adnkronos Salute, sono arrivati i risultati dei primi test eseguiti sui 4 specializzandi dell'università Statale di Milano che erano entrati in contatto con il dermatologo del Policlinico cittadino risultato positivo. Due sono risultati positivi e in questo momento si trovano in isolamento al loro domicilio.

















Nel bollettino odierno dello Spallanzani di Roma si legge che sono stati valutati, ad oggi, nell'accettazione dell'Istituto 128 pazienti. Di questi, 83, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tutt'ora ricoverati. Intanto si è registrato un momento di panico sulla metro di Roma, all'altezza della fermata Colosseo.















Un uomo di 50 anni, visibilmente sudato e che mostrava segni di affaticamento, è improvvisamente svenuto in mezzo ai passeggeri È accaduto intorno alle 9.10. La metro si è fermata per consentire l'arrivo del personale infermieristico che ha prestato i primi soccorsi all'uomo. Mentre i presenti assistevano con preoccupazione alla scena. "Sono intervenuti senza alcuna precauzione, senza alcun protocollo particolare", ha raccontato il giornalista Davide Di Stefano presente nel vagone.











Queste sono immagini girate da me questa mattina. Ore 9.10 metro Colosseo, un uomo sviene all’improvviso. Momenti di panico, poi una infermiera a bordo (con mascherina) interviene. L’ambulanza lo porta poi all’ospedale San Giovanni. #coronavirus pic.twitter.com/nS7BRHTYqC — Davide Di Stefano (@DavideDiStefan) February 25, 2020

Gli infermieri lo hanno trasportato a braccio fino all’ambulanza che è poi partita in direzione dell’ospedale San Giovanni. Secondo quanto riportato dal Primato Nazionale, il personale era privo di qualsiasi protezione (guanti, mascherine, tute) che dovevano essere indossate per scongiurare un possibile contagio da coronavirus o altri agenti patogeni.

