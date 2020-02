Coronavirus in Italia, il mistero del paziente zero: ecco perché non si trova

“Ancora non è stato trovato il paziente zero. E’ difficile prevedere la diffusione. E’ stato giusto a questo punto chiudere i territori”. Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli lo ha detto ai cronisti facendo il punto della situazione sul coronavirus. Con i casi che aumentano in tutto il Nord, un dato colpisce epidemiologi, virologi e infettivologi: nessuna delle persone colpite è stata in Cina di recente. Ci si aspettava di avere a che fare con malati rientrati dall’area di Wuhan e invece bisogna affrontare infettati autoctoni, cosa che preoccupa anche l’Oms, come ha spiegato a Repubblica Hans Kluge, direttore in Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Il primo dei contagiati, il 38enne di Codogno, ​resta in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. Tra gli altri infettati anche sua moglie incinta di 8 mesi e cinque operatori sanitari. Quello che era stato indicato come paziente zero, l'amico del 38enne di Codogno rientrato dalla Cina il 21 gennaio con un volo dell'Air China, è risultato negativo ai test effettuati all'ospedale Sacco di Milano. Il cosiddetto "caso indice", cioè il contagiato che permette di individuare la malattia, è M.Y.M, trentottenne atletico e in ottima forma, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno dal 19 febbraio.

















"È stato un colpo di fortuna intercettarlo (il primo infetto in Italia ndr). Senza quella prima diagnosi forse i casi si sarebbero moltiplicati ancora in modo silenzioso", dice a La Repubblica Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa convinto che i pazienti zero non si trovino più perché il virus partito dalla Cina è arrivato in Italia già da tempo. "Evidentemente ha circolato silenziosamente già da gennaio. Se i malati si sono rivolti al sistema sanitario si è pensato che fossero stati colpiti dall'influenza, oppure avevano sintomi così lievi che nemmeno sono andati dal dottore. I pazienti che vediamo adesso potrebbero appartenere alla seconda o terza generazione dei contagiati".















Se non stanno più male, o se non hanno mai avuto problemi, i casi zero sono davvero difficili da individuare. Tanto più che il numero dei malati sta salendo e le indagini epidemiologiche sui loro contatti diventano sempre più difficili. Ma c'è un altro aspetto interessante che sta venendo fuori, cioè la presenza di persone asintomatiche o, come dice Rezza "con sintomatologia lieve. In un periodo influenzale come questo l'allarme scatta solo per i casi più gravi e ci sono moltissime persone a casa per la malattia stagionale sulle quali non si fanno indagini".











Perché non si trova il paziente zero? Alla domanda de La Repubblica ha risposto Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. “Al momento si possono fare solo ipotesi. Potrebbe esserci stata qualche persona rientrata dalla Cina in una fase iniziale, quando non c’era tutta l’attenzione degli ultimi giorni. Magari in una famiglia, o un contesto chiuso, si è creata una situazione di incubazione, e da lì poi è iniziata la diffusione. Ora ne vediamo gli effetti ma non riusciamo più a intercettare il caso iniziale perché magari è pure guarito”.

