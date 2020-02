Medico del Policlinico di Milano positivo al Coronavirus

Un medico dell’ospedale Policlinico di Milano, ricoverato all’ospedale Sacco da una settimana per una polmonite, è risultato positivo al test del Coronavirus. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate. Al momento la direzione sanitaria è impegnata a ricostruire tutti gli ultimi spostamenti e contatti del medico. Domani pomeriggio al Policlinico, come già in programma, si svolgerà la riunione dei capi di dipartimento, per valutare le misure da adottare sulla base dell’ordinanza regionale emessa in serata.

Altro personale del reparto in cui lavora, tra cui alcuni medici specializzandi, presenta e ha presentato nei giorni scorsi sintomi, che fanno ritenere probabile il contagio, anche se non sono ancora stati sottoposti al tampone, come riporta il Corriere della Sera. Intanto, come riporta Repubblica, una paziente è morta a Crema. (Continua a leggere dopo la foto)

















E’ “una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus”, ha riferito l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Si tratta del terzo decesso in Italia per contagio da Covid-19. Il numero delle persone ammalate sotto osservazione è salito a 152 persone in cinque regioni: 112 malati in Lombardia (con due decessi), 22 in Veneto (con un decesso), 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte, 3 in Trentino Alto Adige (si tratta di tre turisti lombardi) e 3 nel Lazio (con un guarito). (Continua a leggere dopo la foto)















Dall’ospedale Spallanzani di Roma arrivano buon notizie. “La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, casi confermati di Covid-19, continua a essere ricoverata nel nostro istituto”, dicono i sanitari del nosocomio romano. “Il marito sta meglio, non necessita di terapia con ossigeno, si alimenta autonomamente e ha ripreso la deambulazione autonoma con appoggio. Risulta negativo ai test per la ricerca del covid-19”. (Continua a leggere dopo la foto)











“La moglie, vigile e orientata – aggiunge – è in respiro spontaneo è ancora ricoverata in terapia intensiva, e non necessita più di supporto ventilatorio. Ha ancora bisogno di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti. Il giovane studente italiano proveniente dalla città di Wuhan è ancora ricoverato ed è in ottime condizioni di salute e di umore”.

Terza vittima del coronavirus in Italia. Di chi si tratta e dove è avvenuto. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado in Lombardia e Veneto