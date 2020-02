Coronavirus: cifre da capogiro! Ecco a quanti sono i contagiati in Italia

“Abbiamo adottato un decreto legge in materia di contenimento e gestione di questa emergenza epidemiologica per tutelare il bene della salute degli italiani, quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri sull’emergenza coronavirus. Sono 79 le persone colpite in Italia dal coronavirus: tra queste, 76 positivi, 2 deceduti e un dimesso. Delle 76 colpite 54 sono in Lombardia – di cui uno all’ospedale San Raffaele di Milano – 17 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 2 nel Lazio e 1 in Piemonte.

Le cifre sono state fornite dal commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Angelo Borrelli, in conferenza stampa al termine del Cdm. "Allo Stato non vi sono i presupposti per chiedere di ottenere la sospensione del Trattato di Schengen". Sarebbe "una misura draconiana è sproporzionata. Avrebbe un impatto devastante sulla nostra economia, vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto?" ha detto ancora il premier. "Gli italiani non devono abbandonarsi a sentimenti di panico o a fenomeni di allarmismo inutili e controproducenti che non hanno ragione di essere.

















Gli italiani devono fidarsi delle autorità sanitarie, politiche e amministrative" ha aggiunto Conte. Nel decreto varato dal Consiglio dei ministri e contenente le misure che potranno essere adottate per fare fronte all'emergenza coronavirus si legge che "allo scopo di evitare il diffondersi di epidemie, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione".















Altresì "Nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio di virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionale all'evolversi della situazione epidemiologica".













Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola Regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle Regioni, nel caso in cui riguardino più Regioni.

