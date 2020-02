Auto contro albero: 4 persone tutte morte sul colpo. Tornavano da una cena

La tragedia di Moscufo, in provincia di Pescara, si è consumata nella notte. Lo schianto è stato estremamente violento. Erano le 2,30 quando un’Audi A5 ha sbandato, finendo contro un albero, l’unico presente sul rettilineo. A bordo dell’autovettura c’erano quattro persone, tutte morte sul colpo. Gli uomini avevano un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. È accaduto tutto improvvisamente quando la macchina è finita fuori strada lungo la strada provinciale 59, andando a schiantarsi contro un albero. Nulla da fare per le vittime dell’incidente. I sanitari del 118 hanno appreso il decesso.

Le vittime sono Adriano Sborgia, 33 anni, di Moscufo, giardiniere, Fabrizio Cerretani di 50 anni, il figlio Simone di 23 anni e un pescarese Luca ai cui familiari la Polizia non ha ancora dato la notizia. Tornavano da una cena. L’impatto è avvenuto tra le due e le due e mezzo della notte. Nessuna speranza per gli uomini a bordo dell’Audi A5, che viaggiava lungo la provinciale 59. Muoiono sul colpo le vittime che avevano appena trascorso una cena tra amici. Una serata come tante altre. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per gli uomini. L’impatto con l’unico albero presente sul rettilineo è stato estremamente violento. (Continua dopo la foto).

















Sono intervenuti sul posto le ambulanze dei soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinieri. La squadra ha potuto solo provvedere a estrarre dalla macchina i corpi senza vita delle vittime, procedendo a mettere in sicurezza la carreggiata e effettuando tutti i rilievi sul luogo. È necessario comprendere le dinamiche dell’incidente, anche se nulla restituirà la vita agli uomini. Sembrerebbe che il conducente abbia perso improvvisamente il controllo dell’ autovettura, finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero a lato della strada provinciale 59, ovvero l’arteria interna alla provincia di Pescara che attraversa proprio il comune di Moscufo dove è avvenuto l’incidente. (Continua dopo le foto).

























Le indagini sono coordinate dai militari dell’Arma della compagnia di Montesilvano. Sempre nel pescarese, ma a Cepagatti, sabato mattina intorno alle 8 un altro uomo ha perso la vita a cuasa di un incidente mortale: un Suv si è ribaltato dopo essere uscito di strada. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 81 (via dei Quattroventi), in zona Ripattoni nuovo. Nulla da fare neanche in questo caso. L’impatto è stato così tanto forte da non permettere ai soccorritori di fare altro che rilevare il decesso del conducente. La segnalazione è avvenuto da parte di alcuni passanti. Sul posto è stata rinvenuta un’auto, una BMW X3, con all’interno due persone. (Continua dopo le foto).

Il 40enne alla guida della vettura sarebbe morto sul colpo, mentre il passeggero 35enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Pescara. La vittima, anche in questo caso, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva la SS 81 proveniente da Pianella e, precisamente, all’altezza del km 125.500. L’auto, sempre stando alle primissime indiscrezioni trapelate, avrebbe urtato un cordolo posto a margine di una strada privata e si sarebbe ribaltata più volte, terminando la propria corsa contro un albero. Purtroppo la strada non risparmia ancora una volta la vita. In corso le indagini che andrebbero a ricostruire la dinamica. Ma nulla restituirà la vita delle vittime ai propri familiari.