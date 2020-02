Coronavirus in Italia: cosa fare se si presentano i sintomi e come affrontare l’emergenza

Sono state acquisite informazioni nuove sul comportamento del coronavirus, conosciuto come Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia apparsa in Cina a dicembre e ufficialmente dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità il 9 gennaio vengono diffuse le informazioni precauzionali direttamente da Giovanni Rezza, responsabile malattie infettive ed epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità. Viene approfondito l’iter del contagio, dalle modalità di diffusione fino alla definizione della sintomatologia nonché le misure di prevenzione e di sicurezza. Giovanni Rezza così risponde su Il Corriere della Sera: “Lo sviluppo dell’epidemia sembra aver confermato la maggior parte delle caratteristiche inizialmente ipotizzate su questo nuovo coronavirus responsabile della malattia indicata col nome di Sars-CoV 2, molto simile a quello che ha dato avvio alla SARS (sindrome respiratoria acuta grave) nel 2002-2003 e al coronavirus della MERS (sindrome respiratoria mediorientale) dal 2014 presente nella penisola arabica. E’ un virus respiratorio appartenente a una famiglia di agenti infettivi noti e che anche in questo caso ha compiuto in una regione della Cina, l’Hubei, capitale Wuhan, un salto di specie dall’animale all’uomo in circostanze che però non sono state ancora descritte”. Quindi, come avviene il contagio? (Continua dopo la foto).













“Il virus penetra nelle alte vie respiratorie (naso e bocca) attraverso goccioline emesse da individui infetti con colpi di tosse e starnuti. Perché avvenga la trasmissione è necessario un contatto stretto, indicativamente trovarsi accanto a un malato a circa due metri di distanza in luoghi chiusi, un calcolo prudenziale. Il fatto che adesso il Sars CoV 2 circoli in Italia non significa che si possa essere contagiati per strada o in luoghi aperti semplicemente sfiorando una persona già colpita. Anche per questa malattia infettiva respiratoria esistono i cosiddetti super-diffusori, individui dotati di una carica virale superiore al normale ma anche in questi casi la trasmissione non prescinde da un contatto ravvicinato. Il termine di super diffusore non deve spaventare”. (Continua dopo le foto).















Le informazioni fornite da Rezza si riferiscono anche alle modalità di trasmissione: “In tutte le malattie respiratorie l’eventualità di una trasmissione in assenza di sintomi (febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) non può essere esclusa e fin dall’inizio dell’attuale epidemia l’ipotesi è stata presa in considerazione. E’ accertato però che le possibilità di contagio crescono proporzionalmente ai sintomi. Abbiamo visto che il Sars-CoV 2 provoca una buona percentuale di infezioni caratterizzate da sintomi lievi che non vengono rilevati, ad esempio qualche linea di febbre o un leggero raffreddore. Questi casi possono essere scambiati per asintomatici. Siamo orientati a credere che la Covid-19 sia molto più diffusa delle sindromi che l’hanno preceduta proprio in virtù della sua minore aggressività che le permette di non essere diagnosticata”. (Continua dopo le foto).

Proteggersi diviene un’esigenza vitale: “le mascherine non servono a meno di non pensare di girare per strada con quelle chirurgiche, senza mai toglierle da bocca e naso, neppure per rispondere al telefono”. Quindi devono essere garantiti alcuni essenziali comportamenti di igiene personale, secondo il decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità: “lavati spesso le mani, evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarti occhi, naso e bocca con le mani, copri bocca e naso se starnutisci o tossisci, non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate, iprodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi, contatta il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni, gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. In caso di sintomi, l’esperto consiglia di contattare il medico di famiglia o chiamare il 1500, il numero del Ministero della Salute o il 112. I medici telefonicamente individueranno eventuali casi da avviare a ulteriori filtri.

