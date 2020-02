In questi giorni Antonio Zequila sta cercando di instaurare un legame con la seducente Sara. Prima della diretta, rimasti a lungo seduti sul divano del giardino, Antonio e Sara hanno chiacchierato fino a quando la conversazione dei due concorrenti viene bruscamente interrotta da Patrick che raggiungendoli all’esterno esclama “Sara vuoi venire a fare la pizza con noi? Non volevi imparare?” e la giovane senza titubare accetta la proposta mentre Antonio amareggiato risponde “Ma no, resta!”.

L'ex gieffino allora, divertito dalla piccata gelosia dell'attore, radunandosi in cucina con Denver, Andrea e Sara si rivolge direttamente alla telecamera dicendo "Ragazzi è il nuovo crollo del leader, non so neanche a che numero siamo" mentre Andrea esclama "Ormai abbiamo perso il conto" e Patrick ridendo aggiunge "Pazzesco, non voleva che lei venisse via, questo nuovo crollo lo dedichiamo a te Big Brother!". E anche la sera della diretta Antonio Zequila ha avuto un nuovo crollo, con tanto di lite con Paola Di Benedetto, concorrente con la quale ha avuto sempre un ottimo rapporto.

















Tutto è partito da una battuta di Paola, che commentando la possibile relazione tra Antonio e Sara ha detto: "Ci sono cose possibili e cose impossibili, la verità è questa". Zequila, piccato nel suo orgoglio, ha risposto: "Io ho avuto donne più giovani e più fi…e di te". Paola non ha gradito la frase di Antonio e ha risposto chiedendogli di "Non cascare nella cafonaggine". Il battibecco è proseguito in maniera accesa. "Non fare il cafone con me. La stai tartassando da tre giorni. Sei un cafone, io con te ho sempre giocato. Non è un fatto di età, ci sono cose possibili e cose impossibili tipo questa", ha detto la Di Benedetto.















Per tutta risposta Zequila le ha dato della maleducata, ribadendo ancora "Io sono stato con donne più giovani di te e più belle di te". "Non ti si può colpire nel tuo ego. Sei cafone. – ha detto Paola – Sei allucinante. A me lo vieni a dire, che ho sempre giocato con te? A me mi vieni a far la predica? Oh! Qua casca. Abbiamo toccato l'ego di Zequila, non sia mai". "Sei una grande maleducata e mo mi hai rotto le scatole a dire cafone. Sei madre natura solo per il tuo fisico. Nella vita non hai fatto mai niente. Ma vuoi parlare con Antonio Zequila? Ignorante che non sai niente di cinema e della vita. Fatti una cultura, sei di un'ignoranza allucinante".











Le parole di Zequila hanno profondamente ferito Paola, che alla fine è andata in cucina e a stento è riuscita a trattenere le lacrime. "Ma che rabbia repressa hai? Devi sfogarla in qualche modo ma non su di me. Abbiamo riso e scherzato e mo te ne esci per una minima cosa perché ti toccano l'ego smisurato che hai. Fatti curare". "Mi fa male perché se mi dai dell'ignorante vai a prendere dei punti su cui la gente mi ha sempre massacrato".

