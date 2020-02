Bimbo di 4 anni cade dal carro di Carnevale e muore: tragedia durante la sfilata

Tragedia al Carnevale di Sciacca, nell’agrigentino. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere caduto da uno dei carri allegorici che sfilavano per le vie della città. La festa e’ stata annullata. Il piccolo è stato messo dal padre sul carro mentre era fermo per scattare qualche foto, ma all’improvviso il mezzo si è messo in movimento trainato da un trattore e il bambino è caduto sbattendo con violenza la testa. Per lui non c’è stato niente da fare. E’ arrivato in ospedale senza vita. La Procura ha aperto una inchiesta.

Pare che il bimbo fosse a bordo del carro, e dopo una caduta, forse per il cedimento di un pezzo strutturale del carro, è finito sotto le ruote del mezzo pesante. Trasportato da un'ambulanza immediatamente sopraggiunta, in ospedale al "Giovanni Paolo II", sarebbe morto poco dopo. In ospedale oltre ai familiari della vittima anche il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti.

















La manifestazione è stata interrotta e con molta probabilità le prossime quattro giornate verranno annullate. Le indagini sono svolte dal locale Commissariato di Polizia di Stato. L'episodio si sarebbe verificato in via Figuli, poco prima dell'ingresso nella piazza Mariano Rossi ed il carro coinvolto nell'incidente è "Volere volare" dell'associazione "E ora li femmi tu". Il bimbo è stato subito portato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca ma non c'è stato nulla da fare.















Secondo quanto riporta il quotidiano online Grandangolo “Salvatore era insieme al padre ed alla madre, da buon sciacchitano aveva il vestito da Carnevale e su quel carro il papà stava scattando delle fotografie.

Il fratello più grande, in quel preciso istante, sfilava, da partecipante, al Carnevale di Sciacca con un altro carro. Ulteriore versione sostiene che il bimbo è stato messo sul carro che era fermo ma appena il trattorista si è messo in movimento il bambino è caduto per terra sbattendo la testa”.

Lo scorso anno a Bologna, Gianlorenzo Manchisi, 2 anni e mezzo, è morto cadendo da un carro durante la sfilata di carnevale.Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino la procura avrebbe chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo la madre del bambino, oltre all'allestitore del carro e all'ingegnere che ne firmò il collaudo.











In una nota i legali della famiglia Manchisi prendono atto della richiesta della procura ma specificano che “all’interno del fascicolo del Pubblico Ministero, sono presenti relazioni di consulenti ed esperti tecnici che individuano norme e constatano la loro omissione da parte del Comitato organizzatore del Carnevale e degli Enti preposti al controllo e alla vigilanza di una manifestazione pubblica”.

