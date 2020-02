E’ morto Massimiliano Max Conteddu. Su Twitter, dove aveva più di 40mila followers, era conosciuto come Istintomaximo. Un post dopo l’altro aveva raccontato la malattia che lo aveva colpito, un tumore maligno al cervello, cercando sempre di regalare un sorriso senza mai dimenticare un pizzico di ironia.

"Tenete in tasca un po' di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita", scriveva nel suo penultimo messaggio pubblicato lo scorso 8 febbraio. Mentre lunedì 10 nove cuori erano seguiti da uno zero. "Sorriso dopo sorriso si costruisce il coraggio", si leggeva in un altro dei suoi post. E ancora: "Fate, dite, scrivete cose belle. Ne abbiamo tutti bisogno".

















Molti i messaggi di cordoglio. Un affetto tale che #ciaoMax è diventato il primo trend di Twitter. "Nemmeno ora c'è il buio, nella tua vita. Nemmeno ora. Fai buon viaggio, nella Luce. #ciaomax". "#CiaoMax, un abbraccio ovunque tu sia… Sei stato e rimarrai un esempio di coraggio e un'ispirazione per molti. Ora il sole e' tutto per te…".



















"Oggi per noi vecchi di Twitter se ne va un pezzo importante di questo social. Una persona che ha combattuto rendendoci partecipi della sua lotta con dignità fino alla fine. Mi piace pensare che noi siamo stati importanti per lui, così come lui lo è stato per noi".











“A tutti quelli che buttano via la propria vita, che Max Conteddu sia d’esempio per quanto l’ha amata anche nella sofferenza …#CiaoMax”, si legge nel post di Rossella Brescia. “Ci hai raccontato, anche con ironia, la tua malattia. Sei stato un esempio di forza e coraggio. Ora riposa in pace. #CiaoMax”, scrive Antonio Tajani.

