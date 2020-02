Italia choc: violentata a 10 anni dal branco di ragazzini tra gli 11 e 14 anni

Avvicinata da un gruppo di sei ragazzini, costretta a seguirli in uno scantinato e violentata a turno. È quanto sarebbe successo a una bambina di soli dieci anni, vittima della crudeltà di un gruppo di minorenni in provincia di Napoli, in Campania.

Il fatto è stato denunciato dalla piccola e dai suoi genitori al commissariato di polizia del Napoletano, che ora coordina le indagini insieme alla Procura presso il tribunale dei minori. a riportare la notizia è il quotidiano Metropolis, che parla di abusi avvenuti all’interno di uno scantinato per ben due volte. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il primo stupro sarebbe avvenuto lo scorso agosto in un popolare rione della provincia di Napoli, mentre il secondo a dicembre. (Continua a leggere dopo la foto)

















In entrambi i casi la ragazzina, rimasta da sola in strada, sarebbe stata avvicinata dai ragazzini di età compresa tra gli 11 e i 14 anni e costretta a seguirla in uno scantinato abbandonato della zona e qui violentata a turno dal branco. Scene che, come riportano i quotidiani della provincia di Napoli, sarebbero stati ripresi dagli smartphone. Un particolare che va ad aggravare una storia già agghiacciante è quello che non si sa se i filmati siano stati diffusi in altre chat o rimasti rimasti nella cerchia dei ragazzini. (Continua a leggere dopo la foto)















La vicenda è estremamente delicata vista la minore età di tutti i soggetti coinvolti, e attualmente gli inquirenti stanno indagando anche attraverso esami medici approfonditi a cui la piccola è stata sottoposta per accertare la violenza. I ragazzini (alcuni dei quali professano la loro innocenza sottolineando di non apparire nelle immagini che sarebbero state sequestrate) sarebbero già stati ascoltati nel commissariato di polizia alla presenza del pubblico ministero al quale è stato affidato il fascicolo. (Continua a leggere dopo la foto)









Gli inquirenti hanno acquisito anche documentazione di alcuni esami medici a cui è stata sottoposta la bambina vittima delle violenze di gruppo. Come detto, la notizia è stata raccontata oggi, 19 febbraio, sul quotidiano Metropolis, quotidiano con sede a Castellammare di Stabia.

Bimbo di 3 anni muore nello scuolabus: lo avevano dimenticato dentro per 6 ore