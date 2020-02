Scatta la tassa sulle sigarette: tutti gli aumenti (marca per marca) e i nuovi prezzi

Le tasse sulle sigarette e i rincari imposti negli ultimi anni non hanno scoraggiato i fumatori e il consumo resta più alto del previsto, anche tra i giovani. Come previsto dalla manovra di bilancio, sono scattati dal 18 febbraio 2020 nuovi rincari su tabacchi e sigarette. Un aumento giustificato per scoraggiare i fumatori e a tutela della salute, ma che in realtà ha lo scopo di fare cassa.

Nel mirino del fisco sono finiti sigarette, tabacco trinciato, i filtri e le cartine da fumo, quelle che si usano per arrotolare il tabacco microtrinciato per i fumatori fai da te. Dal 2020 il prelievo sarà pari a 0,0036 euro per ogni pezzo contenuto nella confezione che corrisponde a 11 centesimi in più per una confezione di 32 cartine.

















L'Agenzia delle Dogane ha infatti aggiornato i prezzi di vendita per alcuni marchi di sigarette, con rincari che variano tra i 5 e 10 euro al chilo, pari ad aumenti tra 10 e i 20 centesimi in media a pacchetto. L'aumento delle sigarette sono pari pari a 5 euro al chilo dell'accisa minima sui tabacchi lavorati a cui si aggiunge l'incremento dell'onere fiscale minimo dal 95,22% al 96,22%.















Da un lato si tratta di un prosieguo della lotta contro il fumo, dall'altro è un opportunità per i governi per rimpinguare ulteriormente le casse statali. Come detto, i rincari interessano anche altri prodotti come sigari e tabacco in genere e non riguardano tutti i brand di sigarette. Tra quelli coinvolti in questa tornata ci sono Philip Morris, Marlboro, Merit, Muratti, Chesterfield e altri.









Ecco l’elenco delle marche di sigarette che hanno subito una variazione del prezzo e l’attuale prezzo di vendita:

821, bianca, blu, camouflage e rossa: 4,60 euro

AUSTIN blu e red: 4,60 euro

AUSTIN verte: 4,70 euro

CHE e CHE blanco: 4,80 euro

CHESTERFIELD Blue 100’s, Blue KS, caps twice, Silver Blue, KS: 5 euro

ELYXIR: 4,7 euro

FUTURA 4,8 euro

L&M classica e blu 5 euro

MARLBORO 100s, BLUE line, Blue Advance, Fuse Beyond. Gold,: 5,90 euro

MARLBORO GOLD pochet pack 4,90 euro

MARLBORO Gold Touch: 5,60 euro

MERIT 5,50 euro

MULTIFILTER 5,90 euro

MURATTI: 5,90 euro

PHILIPPE MORRIS classic SSL blue e rossa 5,90 euro

PHILIPPE MORRIS azure, blue, filter Kings, red, blue e rod 100’s, beige, white: 5,20 euro

Tutte le altre marche, per il momento, rimangono con prezzi invariati.

