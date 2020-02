Dimessa dall’ospedale dopo un malore, Aurora torna a casa e muore nel suo letto. Aveva 17 anni

Tragedia in provincia di Viterbo: Aurora Grazini, 17 anni, trovata morta nel letto dai suoi genitori. La ragazza abitava a Montefiascone ed è morta di colpo lasciando un dolore insopportabile. Sulla morte della ragazza attualmente stanno indagando i carabinieri. Aurora è stata trovata morta nella mattinata di sabato 15 febbraio: nella giornata di venerdì, a causa di un malore, era stata portata all’ospedale di Belcolle, ma, dopo alcuni controlli, era stata dimessa e rimandata casa.

Da qualche tempo a questa parte inoltre, la ragazza lamentava di non sentirsi in forma. Aveva problemi di salute e continuava a dimagrire. Ma non è chiaro se la morte sia collegata ai malori accusati in precedenza. Ora indagheranno i carabinieri, nel frattempo il corpo della ragazza è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. I genitori, quando hanno trovato la figlia morta nel letto, sono rimasti a dir poco scioccati.

















"Mio dio nooooooooooooo era bella come un fiore ma perché in questa vita non è possibile è volata via come un angelo!! Noooooooooooooo r.i.p piccolina dolce e tenera come la tua mamma !!!", è uno dei tanti messaggi comparso sul profilo Facebook della ragazza. Il dolore è insopportabile. Che destino terribile. E pensare che prima della morte era andata in ospedale. Probabilmente il suo malore è stato sottovalutato, anche se non si sa ancora cosa sia successo.















Parole di cordoglio anche dalla Pro loco di Montefiascone: "Queste sono le notizie che non vorremmo mai commentare. Il Direttivo della Pro Loco si unisce al dolore dei genitori e della sorella di Aurora Grazini tristemente deceduta stamattina. Sentite Condoglianze a Giancarlo, Anna Maria e Rachele". È proprio vero, queste sono le notizie che nessuno vorrebbe mai sentire. Non si può morire a 17 anni, non si può.









Intanto l’amministrazione comunale ha chiesto a tutte le associazioni di sospendere i festeggiamenti del Carnevale previsti per la giornata di sabato. Con questa drammatica notizia, c’è ben poco da festeggiare.

