Travolta da un tram, muore a 20 anni sotto gli occhi delle amiche

Tragedia a Milano. Una turista di 20 anni è morta dopo essere stata investita da un tram della linea 9. L’incedente è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri sera nei pressi di una banchina tra i bastioni di Porta Venezia e piazza Oberdan. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con due ambulanze, un’automedica, polizia locale e carabinieri. Ma per la giovane, di origine coreana, non c’è stato nulla da fare.

Dopo essere stata trascinata dal mezzo, la 20enne è morta sul colpo. Insieme a lei erano presenti tre connazionali, sotto choc. che sono state trasportate in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Anche l'autista del mezzo è stato ricoverato in codice verde. Sconosciuta al momento la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione il mezzo era arrivato da piazza della Repubblica e viaggiava in direzione di viale Piave, e aveva appena effettuato la sosta in piazzale Oberdan, dal lato, appunto, che sfocia verso il viale.

















L'investimento è avvenuto a bassissima velocità. Resta da capire non solo perché la 20enne si sia trovata davanti al tram in quel momento – se magari per un malore, un inciampo o magari per tentare di prenderlo – ma anche perché il mezzo non sia riuscito a fermarsi. La ragazza sarebbe stata trascinata per alcuni metri dal tram, inutili per lei i soccorsi: è morta sul colpo.



















Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e polizia. Illese ma sotto shock tre sue connazionali – due ragazze di 25 anni e una di 22 – che sono state trasportate in ospedale, al Fatebenefratelli, come il tranviere.Il fascicolo è stato aperto dal pm di turno di Milano Ilaria Perinu e, al momento, da quanto si è saputo, verrebbero, comunque escluse responsabilità da parte del conducente, perché la 20enne è spuntata all'improvviso davanti al mezzo che stava ripartendo dopo la fermata in piazzale Oberdan, vicino a Porta Venezia, nel capoluogo lombardo.











Stando a quanto per ora riferito agli investigatori dalle amiche della ragazza, la giovane aveva bevuto alcuni drink e ora la Polizia locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Nel frattempo, il pm di Milano ha anche disposto l’autopsia e saranno effettuati sul cadavere anche gli esami tossicologici.

