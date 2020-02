Asia, eroina a 16 anni: pratica il massaggio cardiaco a una donna e le salva la vita

Si chiama Asia Benedet, ha 16 anni ed è una ragazza fantastica. La giovane ha salvato un essere umano dopo aver superato a novembre il corso da soccorritrice della Croce rossa italiana. Lo ha fatto praticando per la prima volta in vita sua un massaggio cardiaco. “Ho agito d’istinto, senza pensare. Solo più tardi mi sono resa contro di quello che avevo fatto. Non avrei mai pensato potesse succedermi una cosa del genere”. Asia ha salvato la vita a una donna che si era sentita male nel centro di Milano. Ero in piazza Duomo con alcuni amici, eravamo andati a vedere un film e ci eravamo seduti sui gradini, quando abbiamo visto un capannello di gente.

Mi sono avvicinata per vedere cosa stesse succedendo e ho visto una ragazza per terra svenuta", ha raccontato Asia a Fanpage.it. Quando si è resa conto di quello che stava succedendo, la giovanissima soccorritrice della Croce Rossa di Opera non si è fatta prendere dal panico. Ha chiesto informazioni alla persona che era con la donna priva di sensi e si è offerta di intervenire: "Se me lo permetti posso aiutarla, sono una volontaria della Croce Rossa".

















E ancora: "Mi sono avvicinata, ho cercato di capire se respirava, ma non dava segni. Allora ho iniziato il massaggio cardio respiratorio. Ho fatto 20 compressioni, la ragazza ha aperto gli occhi e l'ho girata in posizione di sicurezza fino all'arrivo dell'ambulanza", ricorda Asia. La studentessa, che frequenta l'Itsos Albe Steiner di Milano, ha applicato una tecnica che viene insegnata nei corsi di primo soccorso che ha frequentato lo scorso autunno, la Gas – Guarda, ascolta, senti. La donna si è ripresa dopo il primo ciclo di massaggi ed è poi stata presa in carico da un equipaggio del 118, con cui Asia si era messa in contatto telefonico durante le manovre di rianimazione.















Successivamente la sua storia è stata raccontata da Il Giorno, così Asia ha ricevuto complimenti e attenzioni che non si aspettava: "All'inizio l'ho detto a poche persone, poi quando si è venuto a sapere ne abbiamo parlato con il gruppo della Croce Rossa, erano tutti molto fieri. È la prova che quello che viene insegnato non è solo teoria, ma può salvare una vita". La voce si è sparsa rapidamente anche a scuola. "Io volevo tenerlo per me, ma si è saputo e mi fa piacere – spiega Asia -, è giusto che la gente sappia che i ragazzi della mia età possono anche dare esempi positivi. Spero di essere un esempio positivo, ma non mi interessa mettermi in mostra".











Una grande umiltà: "Quello che sono riuscita a fare è solo la conseguenza di ciò che mi è stato insegnato", ha detto la ragazza. I riconoscimenti al suo atto coraggioso intanto arrivano anche dalla politica. I Cinque stelle lombardi vogliono candidarla al premio Rosa Camuna, benemerenza che la Regione assegna ogni anno, mentre il Comitato dell'area sud milanese della Croce rossa italiana su Facebook si è complimentato con Asia: "Orgogliosi della nostra giovane volontaria che, davanti ad una persona in difficoltà, ha messo in atto le manovre salvavita imparate durante il corso dimostrando un alto senso civico in una situazione di emergenza". Applausi!

