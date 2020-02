Maltempo, ucciso da un albero caduto in centro: portava a spasso il cane

Il maltempo fa una vittima in Campania. Succede a Cava de’ Tirreni, nel salernitano. L’allarme per l’ondata di maltempo era scattata nei giorni scorsi tanto che, nella giornata di oggi, il sindaco De Magistris aveva ordinato la chiusura di ogni scuola di ordine e grado a Napoli. La vittima è un uomo di 61 anni, è morto in seguito alla caduta di un albero abbattuto dal forte vento.

A quanto si apprende, stava percorrendo nella mattinata di oggi, intorno alle 8, via Crispi a piedi quando un pino secolare gli è crollato addosso. Per l'uomo, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cava dè Tirreni.

















Gioacchino Mollo, questo il nome della vittima, era un oculista originario di Torre Annunziata ma residente nella città metelliana con studio a Torre del Greco, stava portando a spasso il suo cane labrador in via Crispi quando un pino secolare che si trovava all'interno della villa comunale lo ha centrato in pieno, uccidendolo. I rami hanno piegato anche la recinzione in ferro della struttura, danneggiando un'automobile di un dirigente comunale che era parcheggiata e un furgoncino di una società partecipata del Comune che stava transitando.















La Campania non è la sola regione piegata dal maltempo. La Puglia non se la passa meglio. A causa della forte mareggiata e del forte vento di burrasca, le strutture del ristorante Il Cavaliere, in località Capitolo, a Monopoli sono state gravemente danneggiate nella nottata di ieri. Fortunatamente non sono state coinvolte persone.













Problemi si sono registrati anche sul litorale di Bari. In città un noto ristorante affacciato sul mare, Le Terrazze di Santa Lucia, è stato inghiottito dall'acqua. Il video postato su Facebook mostra i disagi che i ristoratori vivono ogni anno con l'arrivo del maltempo: «così rischiamo il crollo».

