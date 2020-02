Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda atroce. Siamo a San Giorgio Lomellina, precisamente nel giardino di un’abitazione di Zeme Lomellina, una frazione del luogo. Qui è stata ritrovata una donna riversa a terra senza vita e con diverse ferite profonde e anche fratture scomposte, mentre intorno al corpo si aggiravano due grossi alani. È stata trovata così, intorno alle 17,30 di mercoledì 5 febbraio, una donna di San Giorgio Lomellina, Maura Piga, di 64 anni.

La sua fine è un mistero ancora da chiarire. A scoprire il corpo è stata una sua amica di Zeme. La vittima, che l'aiutava nei lavori domestici, era arrivata da lei nel primo pomeriggio. La padrona di casa e proprietaria dei cani è uscita intorno alle 14,30 per alcuni impegni e quando ha fatto rientro, tre ore dopo, ha trovato la donna a terra già morta. Secondo i carabinieri, che hanno eseguito accurati accertamenti, potrebbe essere stata aggredita e uccisa dai cani.

















È considerata l'ipotesi più plausibile, compatibile con le estese lacerazioni rilevate al primo esame esterno del medico legale, ma non si escludono altre spiegazioni. Ad esempio potrebbe essere stata stroncata da un malore causato da un tentativo di aggressione degli alani, che solo successivamente avrebbero infierito sul corpo.























Una risposta potrà arrivare solo dall'autopsia, disposta dal magistrato di turno. Nel frattempo i due cani sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia alla proprietaria, che è indagata per omicidio colposo. Una vicenda che per certi versi riguarda la storia choc avvenuto martedì 19 novembre 2019 in Francia.



In questo caso una donna 29enne incinta è morta, apparentemente sbranata da una muta di cani impegnati in una battuta di caccia al cervo. Le indagini sono ancora in corso ma gli inquirenti hanno stabilito che la donna è stata morsa numerose volte al capo, alle braccia e alle gambe, e ha quindi perso molto sangue.

