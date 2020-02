Tragedia sull’alta velocità, treno Frecciarossa deraglia: morti e feriti

È di due morti e diversi feriti, alcuni gravi, il bilancio ancora provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto sulla linea Milano-Bologna, all’altezza di Ospitaletto Lodigiano. Una delle due vittime è il macchinista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sarebbero una trentina i feriti.

Dalle 5.30 di oggi la circolazione sospesa sulla linea Alta velocità Milano – Bologna "per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga, in provincia di Lodi". Lo scrive Rfi in una nota. "Le cause sono in corso di accertamento". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.

















"Lodi, incidente ferroviario, all'altezza di Casalpusterlengo, coinvolto un treno dell'alta velocità. – si legge sull'account Twitter di vigili del fuoco – Squadre #vigilidelfuoco da Milano, Lodi e Piacenza. Segnalati diversi feriti, intervento in corso #6febbraio aggiornamento ore 6:30".















Al momento le vittime accertate sono i due macchinisti, intorno ai 30 anni. I passeggeri feriti sono invece ventotto. Un operaio delle ferrovie si è rotto il femore. Sul posto diverse ambulanze, auto mediche, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La zona è stata isolata per permettere i soccorsi.









È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del grave incidente ferroviario pic.twitter.com/67OiUqUWtH — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 6, 2020

Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘IlPiacenza’ sembra che la motrice del treno sia deragliata staccandosi dal resto del convoglio e andandosi a schiantare contro una cabina elettrica di servizio a margine della ferrovia. Deragliato anche il secondo vagone che si è inclinato su un fianco.

