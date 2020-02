Paolo è morto, addio al medico con l’Africa nel cuore: il suo sogno, curare i bambini

Paolo Nai Fovino, 64 anni, è morto prima di realizzare il suo sogno: una volta arrivata la pensione, avrebbe voluto dedicare la sua vita a curare i bambini in Africa. La sua corsa si è interrotta a 3 mesi dal traguardo. Eppure, i parenti del dottor Paolo Nai Fovino, 64 anni, hanno permesso che un po’ di quel sogno si realizzasse. Chi vorrà onorare la sua memoria e contribuire ad esaudire parte di quel desiderio potrà farlo: «Non fiori ma eventuali offerte a Medici con l’Africa Cuamm», è l’invito riportato anche sull’epigrafe.

Il dottore Paolo Nai Fovino, scrive il Giorno, originario della Lombardia ma cresciuto nel basso Veneto, era arrivato a Pieve di Cadore per lavorare all'ospedale a fine anni Ottanta, sempre in medicina salvo diventare anche facente funzioni della lungo degenza, era il responsabile di una decina di letti dedicati ai ricoveri lunghi.

















La notizia della scomparsa è arrivata domenica. «Sapevamo che stava male, eravamo consapevoli di quanto sarebbe accaduto ma è stato comunque un grande dolore – dice un'infermiera che aggiunge – la morte del dottor Nai Fovino è una grande mancanza sia professionale che sotto il profilo umano». Raffaele Zanella, direttore medico dell'Ulss Dolomiti lo ricorda così: «Paolo era una persona con la quale si lavorava bene, si trovava sempre un accordo sul lavoro, si era ben inserito nella comunità pur arrivando da fuori, era una grande sportivo»















Zanella ricorda anche la passione che aveva per gli animali, per i cani soprattutto. Viveva a Domegge il dottor Paolo e per recarsi al lavoro usava la moto, amava la montagna che frequentava con un gruppo di fidatissimi amici sia d'estate che in inverno con gli sci. Schivo e riservato non amava i riflettori, preferiva lavorare in silenzio trovando le risposte che i pazienti meritavano e attendevano.











I suoi figli hanno seguito le sue orme, entrambi dopo gli studi sono rimasti a Padova, Luca e Laura hanno seguito l’esempio del padre pur in diverse branche della medicina. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 5 febbraio, a Domegge alle 15 partendo dall’abitazione in via Deppo 33.

