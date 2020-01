Coronavirus Italia, la bufala corre su Whatsapp (e spaventa): “Fate attenzione”

“E’ una fake news l’audio diffuso via Whatsapp da una sedicente infermiera del Policlinico Umberto I di Roma, in cui si parla di 27 casi sospetti di infezione da coronavirus. La direzione sanitaria smentisce tassativamente. All’Umberto I sono stati registrati solo 2 casi sospetti, dichiarati negativi dopo gli accertamenti eseguiti dallo Spallanzani”. Lo comunica in un una nota la direzione sanitaria del Policlinico Umberto I di Roma.

"In un momento come questo in cui l'Oms ha dichiarato l'emergenza globale per la salute dei cittadini, è gravissimo e da irresponsabili diffondere fake news che generano un ingiustificato allarme sociale – sottolinea l'Umberto I – La direzione aziendale ha già provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti affinché siano individuarti i responsabili".

















Intanto, secondo quanto apprende l'Adnkronos, i due turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus e ricoverati allo Spallanzani di Roma in isolamento, avrebbero pronunciato parole rassicuranti circa la loro situazione. "Grazie a tutti per quello che hanno fatto: per i primi soccorsi, per l'accoglienza, le cure, la disponibilità… Siamo sereni".















La coppia, 66 anni lui, 65 lei, da mercoledì sera si trova nella struttura romana deputata alla cura delle malattie infettive. A chi li ha visti e ha potuto scambiare qualche parola con loro, i due sono sembrati in forze e tranquilli, più che altro preoccupati di rassicurare tutti sull'eventuale contagio provocato dal loro passaggio in Italia.

Si legge sull'AdnKronos:"Vogliamo rassicurare tutti, a Roma non abbiamo mai preso mezzi pubblici e siamo stati sempre in albergo", hanno detto i due turisti, assicurando: "A Roma non abbiamo girato, non abbiamo visitato nulla. Ci siamo ammalati subito e abbiamo sempre mangiato in camera".









Stando sempre a quanto apprende l’Adnkronos appena arrivati allo Spallanzani i due cittadini cinesi sono stati accolti dal personale sanitario che li ha prima sistemati in isolamento nelle stanze del reparto, dopodiché sono stati rifocillati e hanno passato le prime due notti in modo tranquillo.

