Coronavirus, altro caso sospetto in Italia: si tratta di una donna di 36 anni

Dopo i due casi confermati di Coronavirus in Italia, arriva anche un allarme dalla Calabria. Il caso sospetto riguarderebbe una donna di 36 anni tornata solo ieri dalla Cina dopo aver fatto tappa a Vienna e rientrando poi in aereo in Italia, con tappa a Roma e trasferimento successivo a Lamezia. La donna, che vive a Roma insieme a due fratelli, è stata colta da malore mentre era a casa insieme ai familiari, a Taurianova, nel reggino, manifestando quelli che sono i sintomi del virus di Wuhan con febbre e tosse.

Attualmente é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria nel reparto di malattie infettive. Sono stati i familiari della donna a contattare il medico di famiglia che ha subito attivato la procedura prevista dal protocollo, chiamando il 118 che l’ha trasferita nel nosocomio reggino. La paziente é stata posta subito in quarantena in attesa dell’esito degli esami cui é stata sottoposta per la conferma o meno dell’eventuale patologia. In caso positivo la donna sarà trasferita nell’istituto “Spallanzani” di Roma. Continua a leggere dopo la foto

















Le autorità sanitarie hanno informato la Prefettura di Reggio Calabria, che segue con particolarmente attenzione l’evolversi della situazione. Al momento tutti i precedenti sospetti casi di Coronavirus sono stati poi smentiti dalle controanalisi. Anche il più recente, quello di Alessandria. In caso di contagio, la procedura adottata dal ministero prevede il ricovero del paziente nel reparto di malattie infettive dell’ospedale della regione. Continua a leggere dopo la foto















In caso di complicanze è previsto il trasferimento allo Spallanzani di Roma o al Sacco di Milano. Non ci sarà dunque una quarantena automatica. Nel frattempo l’Italia sta aspettando con ansia i 5 aerei provenienti dalla Cina, seppur lo spazio aereo nazionale sia stato dichiarato chiuso per i voli provenienti da Pechino. Continua a leggere dopo la foto











E mentre L’Oms ha dichiarato lo stato di emergenza globale, anche in Italia potrebbe presto arrivare una misura di questo genere. Secondo fonti ministeriali infatti, il governo italiano potrebbe presto adottare una misura cautelativa molto importante: lo stato di “Emergenza Internazionale di Salute Pubblica”.

Ti potrebbe anche interessare: Coronavirus, spazio aereo italiano chiuso. Ma dalla Cina in arrivo 5 aerei