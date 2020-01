Conte: “Ci sono due casi accertati”. Dopo l’OMS, anche in Italia possibile lo ‘Stato di emergenza’

Purtroppo anche l’Italia ha i suoi casi di Coronavirus, ad affermarlo il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della Salute Roberto Speranza: “Ci sono due casi confermati di Coronavirus in Italia, si tratta di due turisti cinesi”. Poi ha continuato: “Non ci siamo fatti trovare impreparati. Il ministro Speranza ha già adottato un’ordinanza che chiude il traffico aereo da e per la Cina. Siamo il primo paese dell’Unione europea che adotta una misura cautelativa di questo genere”, ha aggiunto il premier.

"Voglio rassicurare tutti i cittadini che sono già state predisposte tutte le misure precauzionali per isolare questi due casi e ci sono attente verifiche per ricostruire il percorso dei due cittadini cinesi e isolare i loro passaggi per evitare qualsiasi rischio ulteriore", ha precisato Conte per poi continuare: "Domani mattina ho convocato un Consiglio dei ministri in cui adotteremo ulteriori misure per mettere al corrente tutte le strutture competenti su una situazione critica, ivi compresa la Protezione civile. Assicuro – ha concluso – che non c'e' alcun motivo di creare panico e allarme sociale". "Non c'è alcuna ragione di un panico incontrollato. La situazione è assolutamente sotto controllo".

















Si tratta di una coppia di cinesi in vacanza a Roma, ha spiegato ancora il Presidente del Consiglio. Nella serata di mercoledì erano stati trasportati in ambulanza all'Istituto di Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani di Roma. La coppia alloggiava in un hotel in via Cavour. La stanza dove i due soggiornavano in hotel è stata sigillata. Sono entrati da ieri in osservazione", ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'istituto capitolino.















Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti di veicoli e persone con cui era entrata in contatto la coppia. E mentre L'Oms ha dichiarato lo stato di emergenza globale, anche in Italia potrebbe presto arrivare una misura di questo genere. Secondo fonti ministeriali infatti, il governo italiano potrebbe presto adottare una misura cautelativa molto importante: lo stato di "Emergenza Internazionale di Salute Pubblica".











Nel frattempo il premier Conte ha annunciato la chiusura del traffico aereo tra Italia e Cina, dopo la scoperta dei due primi casi di contagio in Italia. Tuttavia i 5aerei in arrivo dalla Cina, a Roma e Milano (non partiti da Wuhan, epicentro dell’epidemia di Coronavirus) arriveranno in Italia nonostante la chiusura aerea indetta dal Primo ministro italiano. Seguiranno aggiornamenti.

